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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك ..أكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام  فإذا كنت من مواليد 14 يوليووهم ينتمون لمواليد برج السرطان واحد من مواليد الأبراج المائية  ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 14 يوليو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

 مواليد 14 يوليو

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 14 يوليو فإن ذلك يعنى  أنه سيكون اليوم يومًا جيدًا على صعيد العمل ، خاصة إذا كنت تقوم بعمل ما ، يمكنك حينها الحصول على فرصة جيدة لإظهار موهبتك.

 هناك إمكانية قوية للحصول على ترقية للأشخاص الذين يقومون بالعمل فى الوظائف الحكومية. قد يضطر رجال الأعمال إلى السفر لمسافات طويلة.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 13/7/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

شخصيتك من تاريخ ميلادك ..اكتشف ماذا يخبئه برجك

نصيحة لمواليد 14 يوليو

إذا كنت مولودًا فى يوم 14 يوليو في عام 2021 وتعمل كرجل أعمال فينصح  بتجنب بدء أي عمل دون أي خطة و لا تتعجل لتحقيق أرباح كبيرة. 

إذا كنت تعمل في شراكة ، فقد يكون لديك نزاع مع شريكك بشأن المال و في مثل هذه الحالة ، ينصح بالعمل بهدوء. تجنب الغضب وإلا ستكون الخسارة لك. 

بالحديث عن الحياة الشخصية ، حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع أفراد المنزل و يمكن للجدل حول الأشياء الصغيرة أن يزيد المسافة في علاقتك.

 

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