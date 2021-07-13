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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : البحث العلمى يعد المصدر الأساسى لفهم العالم المحيط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من ورش العمل  التي تهدف  للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته ما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا.


وذالك يأتى ذلك برعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى بالجامعة ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

وصرح  الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، أن مركز دعم البحث العلمي يعقد سلسلة من  ورش العمل  من أجل النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، حيث يعد البحث العلمي أهم المصادر الأساسية لفهم العالم المحيط، إلى جانب تقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي .
وتحرص جامعة حلوان على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بهدف النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، والمساعدة على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان . 
 

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جدير بالذكر انه قد نظمت جامعة حلوان قافلة مجمعة لمنطقه كفر العلو ( طبية وتوعوية)، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة  الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع  الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية،  والدكتورة  مها حسنى عميد كلية الآداب، وتنسيق الأستاذة الدكتورة رشا صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقد قامت بالإشراف على القافلة الطبية الأستاذة الدكتورة نيرفانا مجدي مستشار قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة فريق من اعضاء هيئة التدريس والمدرسين باقسام الاورام والنساء والتوليد والطلاب بكليه الطب.
أشاد  الدكتور ماجد نجم بجهود أبناء جامعة حلوان وتضافرها في مختلف المجالات الطبية منها والتوعوية والمجتمعية والبيئة والصحية  من أجل صالح المواطن المصرى الذى يعد دعمه والوقوف على تلبية احتياجاتة الملحة والعاجلة بل والآنية احد الأهداف الاستراتيجية لجامعة حلوان وفق خطط الدولة القومية الطموحة والتى يولى فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أولوية كبرى للنهوص بالمواطن المصرى فى كل مناحى الحياة، مؤكدًا على استعداد الجامعة لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعطاء المستمر لصالح أبناء الوطن، وخاصةً في ظل توجه الدولة لخدمة المواطن البسيط والعمل من أجله وخطتها للتنمية المستدامة.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم مركز دعم البحث العلمي المشكلات المجتمعية رئيس جامعة

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