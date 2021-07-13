ماجد المصري ودياب أول حضور عزاء شقيق رامي صبري .. فيديو وصور

بدأ منذ قليل عزاء شقيق الفنان رامى صبرى ، حيث تتلقى أسرته العزاء في منزلها بالشيخ زايد .

وكان من بين أول الحاضرين الفنان ماجد المصرى و دياب و مصطفى درويش و المنتج وليد منصور.

وسادت حالة من الحزن على الفنان رامى صبرى أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفنانين والأهل والأقارب.

وتوفي كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية، حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان.

تفاصيل واقعة الغرق :

تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بـ البدرشين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين أمس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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