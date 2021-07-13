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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسئولين عن ثلاجة يبيعون لحوم الأضاحى والصدقات الخاصة بالجمعيات الخيرية فى السوق السوداء

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المسئولين عن ثلاجة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بالتصرف بالبيع فى كميات من اللحوم المستودرة لصالح (جمعية خيرية) لتوزيعها (لحوم أضاحى وصدقات مجاناً) ، وذلك بعد طمس وإزالة البيانات المدونة عليها والمعفاه من الرسوم الجمركية والضرائب ، وبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثلاجة المشار إليه وضبط (7أشخاص) أثناء قيامهم بتحميل كراتين لحوم مُجمدة على (4)سيارات نقل ثلاجة ، وضبط كمية قدرها (1715 كرتونة لحوم "مدون على كل كرتونة ما تفيد بأنها غير مخصص للبيع ، وبعض منها أثار محو وبدلاً منها إستيكر يفيد بكونها لحوم مستوردة" - زنة الواحدة 20 كيلو جرام بإجمالى 34,300 طن لحوم) وبسؤال مسئول بالجمعية أفاد بأن الجمعية متعاقدة مع إحدى الشركات لإستيراد كمية من اللحوم والأضاحى لتوزيعها بالمجان بمناسبة عيد الأضحى ، ونفى علم الجمعية بقيام الشركة المستوردة بالتصرف فى كميات اللحوم المضبوطة بالسوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية جرائم الغش التجارى الغش التجاري

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