رجل يعثر على كهف غامض أسفل منزله .. ما القصة

اكتشف رجل كهف غامض مخفي على ارتفاع 30 قدمًا تحت منزله بعد العثور على درج سري يقود إلى هناك، وسرعان ما عثر على سكة حديد مهجورة أسفل منزله.

وقد قام الرجل الذي يدعى"ستيفن" بتصوير مغامراته الشيقة وهو يدخل الكهف من قبل ابنة عمه " مايا" التي شاركت مقطع فيديو لتلك الرحلة مع 113000 متابع.

نزل "ستيفن" إلى الطابق السفلي متوجهًا إلى الباب الذي علق عليه لافتة بجانبه ، تقول: "ادخل الكهف على مسؤوليتك الخاصة"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

بعد ذلك يفتح الثنائي الجريء الباب ويكتشفان مجموعة من السلالم التي تؤدي إلى كهف شديد السواد ، ويغامر الاثنان بالهبوط ليروا ما يمكنهم العثور عليه.

وفي مقطع الفيديو يقوم "ستيفن"بإشعال الضوء على هاتفه، وهو يقول:" أعتقد أنه مكان آمن ، فالسكك الحديدية تحت الأرض على بعد 30 قدمًا تحت الأرض".

بينما كانت "مايا" تتبع "ستيفن" وهي تشعر بالخوف الشديد وتقول: "لا أريد النزول إلى هناك ، هل هناك أشباح؟"، طمأنها ستيفن بأنه لم يكن هناك شيء آخر أكثر من مجرد مساحة فارغة.

أشعل الكشاف على هاتفه واستمر في النزول على الدرج بينما كانت مايا تشعر بالذعر ، تركها ستيفن ونزل لأسفل الدرج وييصف لها المكان أنه لا يوجد سوى جدران من الطوب وخطوط للسكك الحديدية في الكهف.

كما يمكن سماع ستيفن وهو يصف الطوب المختلف ، مشيرًا إلى أن الطوب الأحمر قد أضافه صاحب المنزل السابق له ، بينما كان الطوب الأغمق موجودًا من قبل، وقال إن الكهف أدى إلى نفق أغلق في النهاية عندما تم بناء شارع فوقه ، وأضاف أن المنزل كان في السابق أرضًا زراعية.