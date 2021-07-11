لا تتعدى سنتيمترات.. حظيرة أصغر بقرة في العالم تتحول لمزار سياحي

ذاع صيت أصغر بقرة في العالم إلى القرى المجاورة حتى تجاوزت حدود البلدان، وتحولت حظيرتها إلى مزار سياحي يقصده ويسافر إليه آلاف الأشخاص لرؤية البقرة "راني" البالغة من العمر 23 شهرًا.

وأصبحت البقرة "راني" حديث الكثير حول العالم نظرًا لصغر حجمها بشكل غير عادي، فقد يبلغ طولها 51 سم ووزنها 28 كجم، ويدعي أصحاب البقرة راني أنها أصغر بقرة في العالم.

ويدعي الملاك أن "راني" أقصر بـ 10 سنتيمترات من البقرة صاحبة الرقم القياسي الحالي، حتى دفع ذلك مدير المزرعة "حسن" بتقديم عرضًا لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بحسب ما نشرت صححيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وتعيش البقرة في مزرعة بالقرب من العاصمة داكا في بنجلاديش، وزار المزرعة أكثر من 15000 شخص بشكل خاص، وقال "حسن" لوكالة فرانس برس: 'الناس يقطعون مسافات طويلة رغم الاغلاق بسبب فيروس كورونا".

ويوضح: "يأتي الناس إلى هنا ويريد معظمهم التقاط صور سيلفي مع راني، وجاء أكثر من 15000 شخص لرؤية راني في الأيام الثلاثة الماضية وحدها، لقد تعبنا".

وتعتبر بنجلاديش حاليًا في منتصف حالة إغلاق صارم على مستوى البلاد. مع وصول حالات المصابين بـ فيروس كورونا إلى أرقام قياسية جديدة.

فيما قال مدير المزرعة :"لم نتوقع مثل هذا الاهتمام الكبير، لم نعتقد أن الناس سيغادرون منازلهم بسبب تدهور حالة الفيروس، ولكنهم أتوا إلى هنا بأعداد كبيرة".

ومن المقرر أن يزور مسؤولو موسوعة جينيس للأرقام القياسية راني في وقت لاحق من العام لتأكيد الرقم القياسي.