حالة نادرة.. ولادة طفل بـ 3 رؤؤوس تثير ضجة

أثارت ولادة طفل ضجة كبيرة في الهند، وذلك لميلاده بـ"3 رؤوس"، حتى أصبح منزل الطفل حديث الولادة، مزارا يتوافد عليه أهل القرية لرؤيته، ولقبةه بـ“الطفل المعجزة”.

ويتوافد الغرباء في الهند لرؤية الرضيع؛ منذ الإعلان عن ولادته، في ولاية أوتار براديش، يوم 12 يوليو الجاري، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كانت الأم التي تدعى "راجيني " مرت بحمل طبيعي وصحي مما جعل ولادة طفل بثلاثة رؤوس أكثر صدمة، وتُظهر الصور ولقطات الفيديو، الرأسين الإضافيين متصلان مباشرة بمؤخرة رأسه الطبيعي، وحتى لهما شعر.

ويبدو أن الرأسين الإضافيين ثقيلان، لكن لا يبدو أن الطفل يعاني من أي نوع من الألم، وبحسب ما ورد ، فإن كلا من الأم والطفل في حالة جيدة، وغادرا المستشفى وعادا إلى المنزل.

ومع ذلك يقال إنهم منزعجون بعد أن غمرتهم زيارات الأشخاص اليائسين لرؤية المولود الجديد، يقال إن السكان المحليين يطلقون عليه اسم "تجسد الله" ويسافر الناس أميالاً للوصول إلى المنزل حتى يتمكنوا من مباركة الطفل.