إصابة كارول سماحة خلال أداء التمرين.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقطع فيديو جديدًا، لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيه خلال تأديتها التمارين الرياضية، حيث تعرضت للإصابة في ذراعها؛ بسبب سقوطها عليه خلال الجري مع مقاومة حبال تجذبها للخلف.

وتفاعل مع كارول سماحة عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لها الشفاء العاجل، وتوخي الحذر في المرات القادمة.

يشار إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرا، أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

أغنية “اللي خان” غناء: الفنانة كارول سماحة، وكلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، بجانب كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.