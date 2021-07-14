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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تُشارك فى اللقاء القمي السابع لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالفيوم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

يُشارك وفد طلابي بجامعة سوهاج، فى فعاليات اللقاء القمي السابع لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، والذى يقام بجامعة الفيوم فى الفترة من ١٢ حتى ١٥ يوليو الجاري.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إن مثل تلك الفعاليات تهدف إلى اكتشاف الطلاب المتميزين الذين يمثلون نماذج إيجابية وقدوة حسنة لزملاءهم على المستوى الدراسي والعلمى والثقافي، إلى جانب تمتعهم بالقيم والأخلاق الطيبة، وروح الإنتماء والولاء للوطن.

وأوضح صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أنه سيتم تقييم المتسابقين على مستويين، أولها المستوى التمهيدي المتعلق بالسمات الشخصية، المظهر العام، إدارة الحوار، الأنشطة الطلابية، التفوق العلمى، الإسهامات الاجتماعية، برامج التنمية البشرية.

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بالإضافة إلى تقييم مستوى الثقافة العامة، واجادة اللغة الإنجليزية، مضيفاً أن المستوي الثاني يتعلق بتقييم الطلاب على إجمالي الدرجات التى حصل عليها فى المستوي التمهيدي.

وقالت أسماء عمر مدير إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات، أن الجامعة تشارك بوفد مكون من ٤ طلاب، مشيرة إلى أن المسابقة تقبل الطلاب الذين سبق لهم الاشتراك في نفس المسابقة أو الحاصلين على اللقب على مستوى الجامعات المصرية فى الأعوام الماضية.

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