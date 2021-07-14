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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: افتتاح 24 عيادة لاستقبال مرضى الضمور العضلي ترجمة سريعة وفورية لمبادرة الرئيس السيسي

النائب سيد الكرماوي
النائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب

قال النائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب، إن قرار وزيرة الصحة د. هالة زايد تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية، لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لعلاج مرضى الضمور العضلي فى مصر، على حساب الدولة ، يعد تحرك عملي وترجمة فورية من جانب وزارة الصحة، لتنفيذ تكليفات الرئيس في الاهتمام بالأطفال المصابين.

وأضاف الكرماوي خلال تصريحات له اليوم، أن الاهتمام بالاطفال مرضى الضمور العضلي سابقة إنسانية غير مسبوقة في مصر ترفع كاهل المرض وتكاليفه الفادحة عن أسرهم وتأتي في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن افتتاح هذا العدد الكبير من العيادات غطى محافظات عدة في مصر، منها القاهرة والجيزة والاسكندرية وسوهاج وأسيوط ودمياط وغيرها بما يسمح باستقبال كل الحالات.

وشدد النائب على أن هناك اهتماما بالصحة ومضاعفة لميزانياتها خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بجانب تزايد فاتورة العلاج على نفقة الدولة، لغير القادرين وبميزانية ضخمة غير مسبوقة من قبل.

وزيرة الصحة الضمور العضلي وزارة الصحة رؤية مصر 2030 بادرة رئيس الجمهورية

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