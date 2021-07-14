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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

صورة من المساعدات
صورة من المساعدات

أعلنت القوات المسلحة في بيان لها أن ثلاث طائرات نقل عسكرية أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

ومن جانبهم أعرب الجانب التونسى عن عميق شكرهم و تقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى ، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى والتونسى.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس ، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين.

كما يأتي ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء فى دولة تونس لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

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القوات المسلحة قاعدة شرق القاهرة الجوية وزارة الصحة تونس السيسي

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عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

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