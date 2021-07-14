ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 181 ألف قرص مخدر بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة المحمودية - بمحافظة البحيرة - مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (قرابة 181 ألف قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع– 25 عبوة قطرة مؤثرة- مبلغ مالى- عدد 8 قطع مشغولات ذهبية - هاتف محمول) .. وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.



تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫000,000 – ثلاثة ملايين جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.