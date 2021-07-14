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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان.. مؤلفة شهيرة تتبنى طفلا.. فيلم ريش يفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد بـ "كان"

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، خلال الساعات الماضية ومنها..

زوجة أحمد عز.. ركين سعد تكشف كواليس انضمامها لـ فيلم العارف

عبرت الفنانة الأردنية ركين سعد عن سعادتها بتواجدها في فيلم "العارف" الذي يعرض حاليا في السينمات، وكشفت عن كواليس مشاركتها في العمل وشخصيتها.

بـ فيديو في حمام سباحة.. أحمد الفيشاوي يواصل السخرية من محمد رمضان

نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو يسخر فيه من الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. 

بعد مسلسل "ليه لأ".. مؤلفة شهيرة تتبنى طفلا

حقق مسلسل “ليه لأ” للفنانة منه شلبى، نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصات شاهد، وشجع عدد كبير من الجمهور على فكرة كفالة الأطفال.

فيلم ريش يفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد بـ "كان"

حصل الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان.

هذا ما يخشاه الأطباء .. تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

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