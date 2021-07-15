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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تعرف على تطبيقات المراسلة الأكثر استخداما في هجمات التصيد الاحتيالي.. 5 طرق سهلة لاستعادة هاتف آيفون المفقود

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تعرف على تطبيقات المراسلة الأكثر استخداما في هجمات التصيد الاحتيالي.. ونصائح لتجنبها

 

حذر خبراء الأمن السيبراني، من ازدياد أعداد المواقع الإلكترونية المستخدمة في التصيد الاحتيالي، والتي أصبحت أحد أكثر أدوات التي يمكن استغلالها لعمليات "التصيد والاحتيال الإلكتروني"شيوعًا للمحتالين في عام 2020.

 

هل تسعى آبل لزيادة إنتاج هاتف آيفون الجديد هذا العام؟

 

تسعى شركة آبل Apple، إلى زيادة إنتاج أجهزة آيفون بشكل حاد هذا العام، مع توقع ارتفاع الطلب بفضل ميزات السلسلة الجديدة مما يدفع المستخدمين إلى الترقية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

 

طائره الأزرق يدعى لاري.. 10 معلومات مثيرة في الذكرى الـ15 لإطلاق تويتر

 

يوافق يوم غدٍ الخميس، 15 يوليو، الذكرى السنوية الـ 15، لإطلاق منصة تويتر الشهيرة، واستطاع موقع التغريدات القصيرة- المنصة الاجتماعية المفضلة لدى رؤساء الدول والمشاهير في جميع أنحاء العالم، وعلى مدار السنوات السابقة- أن تحوز على إعجاب مئات الملايين من المستخدمين؛ بفضل التغييرات الكبيرة التي طرأت على طريقة عرض المحتوى، أو تصميم التطبيق على أنظمة التشغيل المختلفة.

 

5 طرق سهلة لاستعادة هاتف آيفون المفقود ..تعرف عليها

 

لا يزال بإمكانك العثور على أي هاتف آيفون عند فقدانه، حتى إذا كان غير متصلا بالإنترنت أو نفذت طاقة بطارية الجهاز، حيث توفر لك شركة آبل العديد من الطرق للعثور على هاتفك المفقود.

 

كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على هواتف أندرويد

 

يبحث عشاق العاب جاتا القديمة، عن طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5، والتي تعد من أكثر ألعاب الفيديو الشهيرة استخداما في الآونة الأخيرة، ومع  ازدياد إقبال المستخدمين عليها وارتفاع أعداد اللاعبين الخاصة بها، يتساءل عن طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5.

 

تكنو تطلق هاتف Pova 2 ببطارية ضخمة.. قريبا

 

شارك مسؤول في شركة تكنو موبايل TECNO، صورة ترويجية لهاتف الشركة القادم والمسمى Pova 2، ويتميز الهاتف الذكي الجديد ببطارية ضخمة، تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.

 

قبل إطلاقه رسمياً.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو القادم Reno6 Z

 

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية، والذي سيأتي تحت مسمى Reno6 Z، ومن المقرر أن يتم إطلاقه فى 21 من الشهر الحالي.

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