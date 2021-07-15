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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يخلي سكان عقار حريق الطالبية والعقارات المجاورة له .. بث مباشر

حريق الطالبية
حريق الطالبية

يقدم موقع صدى البلد بثا مباشرا لحريق عقار بالطالبية 

تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة، عمليات إخلاء سكان عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محال تجارية أسفله، وكذلك بعض العقارات المجاورة له تحسبا لامتداد النيران.

وقامت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بفصل الكهرباء والغاز عن عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محال تجارية أسفله، وعقارات مجاورة له.

ودفعت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بخزان مياه لمحاولة السيطرة على حريق نشب في محل تجاري أسفل عقار في ميدان الساعة بمنطقة الطالبية.

فيما أرتفعت السنة اللهب المتصاعدة من الحريق، حتى الطابق الثالث في ذات العقار.

وتبذل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها بمحاولة السيطرة على السنة الحريق واخماده.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٥ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده.

وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومحاص السنة اللهب.

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