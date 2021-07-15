بعد فضحهم على فيس بوك.. الشرطة تضبط 12 تاجر مخدرات في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بإحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) متضمناً مقطعين مصورين تضرر خلالهما صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بمنطقة زهراء مدينة نصر (بالقاهرة) بالتعاطي والإتجار في المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إستهداف البؤر الإجرامية التى تقوم بالترويج للمواد المخدرة بالمنطقة المشار إليها بعدة حملات أمنية كان آخرها بتاريخ 11/7/2021 ، وأسفرت عن ضبط ( 12 متهم من العناصر الإجرامية ) حال قيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.