المعاينة الأولية في حريق عقار الطالبية: تفحم 5 محلات ومعرض وواجهة 4 طوابق

كشفت المعاينة الأولية والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق محلات تجارية أسفل برج بمنطقة الطالبية، عن تفحم واجهة ٤ طوابق من العقار.

كما شرحت المعاينة الأولية، تفحم ٥ محلات تجارية بينهم سوبر ماركت ومحل ملابس وادوات منزلية، بالطابق الأرضي وايضا تفحم معرضا السجاد في الطابق الأول.

وتبين من المعاينة المبدئية أن مساحة العقار تتجاوز ٧٠٠ متر وتفحم الطابقين الأرضي والأول بالكامل.

فيما أنقذت وحدات الدفاع المدنية عقار منطقة الطالبية من كارثة محاصرة النيران للطابقين الأرضي والأول به.

حيث نشب حريق في الواحدة من صباح اليوم الخميس، في محلات تجارية أسفل عقار في الطالبية.

وكشفت مصادر أمنية، تفاصيل اشتعال النيران في عقار بمنطقة الطالبية في الجيزة.

و حاولت وحدات الدفاع المدني السيطرة على السنة اللهب ومحاصرتها ومنع امتدادها.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن الحريق نشب في عقار مكون من ١٣ طابق.

وشرحت التحريات أن الحريق شب في المحلات التجارية المتواجدة في الطابق الأرضي والأول، وتصاعدت السنة اللهب الي واجهة الطابق الثاني.

وباشرت وحدات الدفاع المدني وقوات الإنقاذ جهودها باستخدام السلالم الهيدروليكية لاخلاء سكان عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محلات تجارية اسفله، وذلك بعد ارتفاع النيران للطابق الثالث.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء مدعمة بالسلم الهيدروليكي، لمحاولة السيطرة على السنة اللهب المتصاعدة من حريق محال تجارية اسفل عقار في الطالبية.

وتدخل أهالي المنطقة مستخدمين جرادل مياه لمحاولة مساعدة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وتباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة، عمليات إخلاء سكان عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محال تجارية أسفله، وكذلك بعض العقارات المجاورة له تحسبا لامتداد النيران.

وقامت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بفصل الكهرباء والغاز عن عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محال تجارية أسفله، وعقارات مجاورة له.

ودفعت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بخزان مياه لمحاولة السيطرة على حريق نشب في محل تجاري أسفل عقار في ميدان الساعة بمنطقة الطالبية.

فيما ارتفعت السنة اللهب المتصاعدة من الحريق، حتى الطابق الثالث في ذات العقار.

وتبذل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها بمحاولة السيطرة على السنة الحريق واخماده.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده.

وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومحاص السنة اللهب.