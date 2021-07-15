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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالجهاز والفساتين..محافظ القاهرة يفرح 23 عروسا يتيمة .. فيديو وصور

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الاحتفالية

سلم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة  23 عروسا من اليتيمات أجهزة كهربائية وفساتين زفاف بنادى طلائع الجيش المجاور لمبنى حى الزيتون.

جاء ذلك بعدما افتتح  محافظ القاهرة  أعمال تطوير مبنى حى الزيتون والمركز التكنولوجى الخاص به استمرارًا لاحتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٢.
 

محافظ القاهرة يفتتح مبنى حي الزيتون والمركز التكنولوجي بعد التطوير.. شاهد


واكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان جميع الأديان السماوية اجتمعت على الاهتمام باليتيم ورعايته، مشيرا الى إن الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى ضرورة إكرام اليتيم.

ونوه عبد العال الى أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل للايتام من خلال الجمعيات الأهلية.
 

وناشد المحافظ الجمعيات الأهلية والمواطنين بضرورة تقديم الرعاية  الاجتماعية والمساهمة في توفير فرص الحياة الأفضل للأيتام بالتعاون مع أجهزة الدولة.
 


 

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القاهرة اليتيمات اجهزة كهربائية فساتين زفاف الزيتون اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

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