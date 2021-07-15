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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخزين اللحوم بطريقة صحية وسهلة وآمنة

تخزين اللحم
تخزين اللحم

تبحث أغلب ربات المنزل عن أفضل الطرق لتخزين اللحوم  بطريقة صحية وأفضل الخطوات الصحيحة للراحة ربة المنزل من كثرة الأعباء على ربو المنزل في عيد الأضحى ،تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تخزين اللحوم بطريقة صحيحة لعيد الأضحى .

 تخزين اللحوم بطريقة صحية

تخزين اللحم

تزداد  كمية اللحوم في فترة عيد الأضحى ، وقد لا يمكن تناولها كلها في وقت قريب؛ مما يتوجب تخزين اللحوم في الثلاجة أو الفريزر، فتخزين اللحم مجموعة من الضوابط؛ حتى نضمن أنها تخزن بشكل صحي.

عرض موقع " nhs" أهم خطوات تخزين اللحوم فى الثلاجة بشكل جيد، وهي:


 - احرصي على طرق عدة لتخزين اللحم  بأمان في الثلاجة لمنع انتشار البكتيريا وتجنب التسمم الغذائي.
- عليك بتخزين اللحوم النيئة في أوعية نظيفة على الرف السفلي للثلاجة مباشرة بعد رفع الديب فريزر .
- إبعدي اللحوم المطبوخة عن اللحوم النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل بشكل عام.
- التأكد من لف اللحم بشكل صحيح في المُجَمِّد (الفريزر) لكى تصبح صالحة للأكل .

- ضعي تاريخا على اللحم؛ لحفظه في الفريزر.
- قمي بتناول اللحوم المجمدة في غضون 24 ساعة من تذويب الثلج. 
- يمكن تجميد اللحم لفترة طويلة وسيظل آمنًا للأكل، لكن من الأفضل تناوله في غضون 3 إلى 6 أشهر من تجميد اللحم .
- لا تقلقي إذا تم تجميد اللحمة لفترة أطول ، عليك نقعها قبل الطهي لتحسين الملمس أو استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة.

 

كم يجب أن تأكل اللحم الضاني 
 

وتوصي الإرشادات الغذائية الأسترالية بعدم  الإفراط  فى تناول اللحوم ، عليك بالإكثار فى تناول الخضار وتناول 65 جرامًا من اللحوم الحمراء يوميًا أو 130 جرامًا كل يومين لأنها أحد أفضل مصادر الحديد والزنك في النظام الغذائي الأسترالي،  لذا فإن تناول اللحم الضاني من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع مع الكثير من الخضار لا يتوافق فقط مع الإرشادات الغذائية الأسترالية ، بل إنه بالفعل ما تتناوله معظم العائلات الأسترالية على العشاء لذلك احذري من الإفراط فى تناول اللحوم لعدم الإضرار بالصحة العامة ككل ووعدم الشعور بالتخمة فى العيد .

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