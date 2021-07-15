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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تضرب ألمانيا

فيضانات ألمانيا
فيضانات ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تضرب البلاد إلى 58 قتيلا حتى الآن.

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ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات بـ ألمانيا.. وميركل تصفها بـ الكارثة

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إخلاء المنازل وتلوث المياه.. أيام من الفيضانات في ألمانيا وعدد القتلى غير معروف

فيما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تضامنها مع المتضررين جراء الفيضانات في بلادها، واصفة إياها بـ"الكارثة".

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "العديد من البلدان عبرت عن تضامنها مع ألمانيا وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة".

وأضافت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "نحن على اتصال وثيق بالوزراء والحكومة الفيدرالية وسنساعد المتضررين بكل السبل".

وأشارت إلى أنها "تحدثت مع وزيرة الشؤون المالية حول المساعدة المادية، لكن التركيز الآن على الإنقاذ والاستجابة الفورية".

وسبق أن ذكرت الشرطة أن "70 شخصا في عداد المفقودين في منطقة مركز زراعة العنب في آرفايلر بعدما فاض نهر آر، الذي يصب في نهر الراين ودمر ستة منازل.

وساعد مئات الجنود عناصر الشرطة في جهود الإنقاذ، مستخدمين المدرعات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما أجلت المروحيات الذين تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل.

المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ضحايا الفيضانات السلطات الالمانية امطار غزيرة

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