تعرف على أسطول سيارات أوبل الألمانية 2021 في مصر

تلقي علامة أوبل الألمانية العريقة باحترام كبير داخل السوق المصري، بفضل طرازاتها المتعددة من فئات السيدان والـ SUV، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير على الطرق، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي تحملها، و من بين هذه الإصدارات لشركة أوبل الـ5 طرازات لعام 2021.

لذلك يقدم موقع “ صدى البلد ” الإخباري قائمة بـ أسطول سيارات أوبل لعام 2021 في مصر.

1 ـ كورسا 2021

حملت السيارة أوبل كورسا الجيل الجديد موديل 2021 على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي متصل بشاحن توربيني، ينتج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن. متر، تقترن ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي، كما يمكنها التسارع من وضعية الثبات الى 100 كلم في غضون 8.7 ثواني.

حصل طراز كورسا 2021 على مجموعة من المواصفات والتجهيزات مثل كاميرا خلفية، وحساسات أمامية وخلفية للركن، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام الفرامل الذكي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومرايا داخلية حساسة للضوء.

بالإضافة الى خاصية ضبط وضم المرايات كهربائيا، وإضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، ومصابيح ضباب، وجنوط رياضية 17 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، وبلوتوث، ومدخل USB، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة.

و طرحت سيارة اوبل كورسا هاتشباك موديل 2021 فى الأسواق المصرية بفئة واحدة، وحملت سعر 320 ألف جنيه.

2 ـ استرا

تعتمد السيارة اوبل استرا موديل 2021 على محرك 4 سلندر، بسعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، و 200 نيوتن. متر من عزم الدوران، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تحتوى سيارة اوبل موديل 2021 على مقود حركة متعدد الوظائف، و شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي، مع مصابيح أمامية انسيابية، و شبكات أمامية متعددة المقاطع.

ويبلغ سعر سيارة أويل استرا موديل 2021 فى مصر بـ320 ألف جنيه.

3 ـ كروس لاند الشكل الجديد

حصلت اوبل كروس لاند موديل 2021 على محرك 3 سلندر ، بسعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة 110 حصان، مع 205 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

كما حملت السيارة كروس لاند من الداخل بحزمة من وسائل التحكم ، منها شاشة عرض الوسائط المتعددة، و عجلة قيادة مالتي فانكشن، و نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، بالإضافة إلى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، و مثبت سرعة.

أسعار اوبل كروس لاند الشكل الجديد موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى ELEGANCE بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE بسعر 370 ألف جنيه.

4 ـ جراند لاند

دعمت السيارة اوبل جراند لاند موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 163 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال 9.4 ثانية، و تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بـ 7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتمتع سيارة جراند لاند موديل 2021 بحزمة من التجهيزات، أبرزها فرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD الخاصة بالتوزيع الالكتروني، بالإضافة إلى برنامج التوازن الالكتروني ESP، مع منظومة الوسائد الهوائية ، مع مرايات جانبية كهربائية، و مثبت سرعة، كما تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، و 6 مكبرات صوت، مع زر تفعيل و إيقاف المحرك، و فتحة سقف بانوراما.

أسعار اوبل جراند لاند موديل 2021 :

الفئة الأولى ELEGANCE بسعر 454 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGH LINE بسعر 499 ألف جنيه.

الفئة الثالثة TOP LINE بسعر 529 ألف جنيه.

5 ـ انسيجنيا

تأتي اوبل انسيجنيا موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 165 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مع نظام الدفع الامامي، يستطيع التسارع من 0 إلي 100 خلال 9 ثوان.

وجاءت اوبل انسيجنيا بالعديد من مواصفات الأمان، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP و متاحة بجنوط سبور 18 بوصة، ونظام ذكى لركن السيارة مما يضمن اقصي درجات الراحة للسائق.

أسعار أوبل انسيجنيا موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى ELEGANCE / GRAND SPORT بسعر470 ألف جنيه.

الفئة الثانية GRAND SPORT / HIGH LINE بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GRAND SPORT / TOP LINE بسعر 559 ألف جنيه.