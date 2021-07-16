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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريباً.. نوكيا تطلق هاتفها الجديد Nokia XR20

هاتف نوكيا القادم
هاتف نوكيا القادم Nokia XR20

تستعد شركة نوكيا Nokia، لإطلاق هاتف ذكي جديد بمواصفات عالية تحت عنوان Nokia XR20، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه فى 27 يوليو الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "newsbytesapp"، كشفت أحدث التسريبات أن هاتف نوكيا القادم Nokia XR20، سيأتي بمميزات قوية، من بينها المعالج والذي سيأتي من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480.

 

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شاشة هاتف Nokia XR20

سيحتوي هاتف Nokia XR20، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، سيضم الهاتف تصميم مثقوب للكاميرا الأمامية، وقارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف للمصادقة البيومترية، مع حواف سفليه بارزة.

كاميرا هاتف Nokia XR20
 

يحتوي هاتف Nokia XR20 على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل، والثانية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

معالج هاتف Nokia XR20

سيعمل هاتف نوكيا القادم Nokia XR20 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 480، من إنتاج شركة كوالكوم ، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.

بطارية هاتف Nokia XR20
 

يحزم هاتف Nokia XR20 بطارية كبيرة بقوة 4630 مللي أمبير فى الساعة، يدعم الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.

سعر هاتف Nokia XR20

من المتوقع أن يتوفر هاتف Nokia XR20 ، مقابل سعر 268 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 200 جنيه مصري).

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