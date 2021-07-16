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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة  في البورصة المصرية 21.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع بنسبة 2.9% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 679.7 مليار جنيه مقابل 657.8 مليار جنيه أول الأسبوع.

مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 3.7%

أغلق مؤشر البورصة المصرية ايجى اكس 30 عند 10561 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ3.7% بينما سجل مؤشر
EWI EGX70 صعودا بنسبة 6.68% مغلقا الفترة عند 2474 نقطة, بينما سجل مؤشر  S&p انخفاضا بنحو 0.57% مغلقا الفترة عند 1745 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر البورصة المصرية capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.5%مغلقا عند 12979 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 5.3%مغلقا الفترة عند 3428 نقطة.

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