ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 21.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع بنسبة 2.9% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 679.7 مليار جنيه مقابل 657.8 مليار جنيه أول الأسبوع.

مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 3.7%

أغلق مؤشر البورصة المصرية ايجى اكس 30 عند 10561 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ3.7% بينما سجل مؤشر

EWI EGX70 صعودا بنسبة 6.68% مغلقا الفترة عند 2474 نقطة, بينما سجل مؤشر S&p انخفاضا بنحو 0.57% مغلقا الفترة عند 1745 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر البورصة المصرية capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.5%مغلقا عند 12979 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 5.3%مغلقا الفترة عند 3428 نقطة.