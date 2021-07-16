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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا لا أتأثر بالواقع.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده

صدى البلد

احتفل الفنان أحمد السعدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بعيد ميلاده  ال 42.

ونشر أحمد السعدني صوره له وعلق قائلا  "‬‏كل سنة وأنا طيب زي ما أنا لا أتأثر بالواقع القبيح الشرير و أحاول جاهداً أن أؤثر فيه بلذاذتي ولا عزاء للأليشة.
 

ولد أحمد السعدني عام 1979، وعرف طريق التمثيل في سن صغيرة لملاحقته لوالده الفنان صلاح السعدني في كواليس العديد من أعماله الشهيرة التي من أبرزها مسرحية باللو. 

وقال أحمد السعدني في لقاء له مع برنامج صاحبة السعادة، إنه كان يستمتع بكواليس مسرحية باللو التي قام والده ببطولته مع إسعاد يونس وهالة فاخر وعدد كبير من النجوم. 

تحدث أحمد السعدني أيضا عن أغرب دور عرض عليه بحسب وصفه، وهو شخصية أشرف بشندي في مسلسل أفراح القبة، وهو العمل الذي سبب صدمة حضارية للجمهور. 

وقال أحمد السعدني إن ورق مسلسل أفراح القبة صدمه هو شخصيا، ولم يصدق في البداية أنه قادرا على تقديم هذا الدور لكن رؤية المخرج محمد ياسين كانت سابقة وفي محلها. 


 

وتحدث أحمد السعدني في لقائه مع صاحبة السعادة عن أول مسلسل له يعرض في الموسم الرمضاني وهو سكة الهلالي الذي عرض عام 2006، وهو بطولة يحيى الفخراني ونهال عنبر ومنة شلبي. 

بدأ أحمد السعدني مشواره التمثيلي في التسعينات بالظهور كضيف شرف في عدد من أعمال والده، لكن بدايته الحقيقية كانت بدور عمر الحسيني في مسلسل رجل من زمن العولمة عام 2002.

الصحافة أمنية لم تتحقق

كشف أحمد السعدني عن تخرجه من كلية التجارة، وأن رغبته الأولى كانت أن يعمل بالصحافة، وكتب مقالا عن عمه وهو في المرحلة الإعدادية، لذا فكانت ميوله الصحفية ظاهرة منذ البداية. 


 

منعته نتيجة الثانوية العامة عن الالتحاق بكلية الإعلام، فالتحق بكلية التجارة قسم لغة إنجليزية، لكنه لم يكن مناسبا لها، فاتجه إلى التمثيل الذي يحبه منذ طفولته وهي المرحلة التي شارك خلالها في إحدى حلقات مسلسل ليالي الحلمية. 

قدم أحمد السعدني على مدار سنوات عمله في التمثيل أدوار كوميدية قليلة لكنها مميزة منها دوره في فيلم مرجان أحمد مرجان، وشخصية الضابط في فيلم وش إجرام، ومقلب حرامية. 
 

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