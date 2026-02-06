محسن صالح: مصر والكويت بلد واحد

استعاد محسن صالح، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، جانبًا من ذكرياته في الملاعب الكويتية، مؤكدًا أن تجربته هناك لم تكن مجرد محطة عمل، مشددًا على أن الفوارق بين البلدين تكاد تكون معدومة على المستوى الإنساني والرياضي.

وأوضح صالح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز عطية على قناة «الشمس 2» أن إحساسه داخل الكويت لم يختلف يومًا عن شعوره في مصر، معتبرًا أن الروابط بين الشعبين تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، وقال إن «مصر والكويت بلد واحد ولا يوجد فرق بينهما»، في رسالة ودّ حملت تقديرًا خاصًا للفترة التي قضاها هناك، والتي وصفها بأنها من التجارب المميزة في مسيرته التدريبية.

وتطرق المدرب المخضرم إلى الأشخاص الذين تركوا أثرًا في مشواره بالكويت، مخصصًا إشادة واضحة للكابتن جواد مقصيد، مؤكدًا أنه كان عنصر دعم حقيقي في تلك المرحلة، وأضاف: «جواد مقصيد كان خير سند لي في تجربتي بالكويت».