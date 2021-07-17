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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأكل المناسب لمريض جلطة القلب فى عيد الاضحى

الاكل المناسب
الاكل المناسب

الأكل المناسب لمريض جلطة القلب ،فى عيد الأضحي ،يعتقد معظم الأشخاص أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يضر بصحة قلبك على المدى الطويل ،فما الأكل المناسب لمريض جلطة القلب .

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لحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى

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دعاء سهيل: السمنة تُزيد من الخلايا الدهنية على القلب

الأكل المناسب لمريض جلطة القلب

الأكل المناسب لمريض جلطة القلب، هناك عدد قليل من الأنظمة الغذائية الصحية للقلب المختلفة التي يجب وضعها في الاعتبار.

تذكر أن تخبر طبيبك أخبرهم إذا كنت تخطط لتجربة نظام غذائي جديد أو اطلب إحالة إلى اختصاصي تغذية يمكنه مساعدتك في اختيار خطة حمية موجودة أو تخصيص خطة لك.

حمية البحر الأبيض المتوسط
الأكل المناسب لمريض جلطة القلب حظي نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي باهتمام كبير في السنوات الأخيرة ، وذلك لسبب وجيه.

تشير مراجعة حديثة للدراسات طويلة المدى إلى الفوائد القلبية الوعائية لخطة النظام الغذائي هذه ، والتي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يركز هذا النظام الغذائي على الدهون الصحية والبقوليات والأسماك والفول والحبوب ، إلى جانب الكثير من الخضار والفواكه الطازجة. يمكن الاستمتاع بمشتقات الألبان واللحوم على أساس عرضي فقط.

يركز نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي أيضًا على استخدام الزيوت النباتية ، مثل زيت الزيتون ، بدلاً من الزبدة.

إذا اخترت دمج منتجات الألبان في نظامك الغذائي ، فتأكد من احتوائها على نسبة 1 في المائة من الدهون أو أقل. هذا يقلل من إجمالي استهلاكك للدهون المشبعة.

ابحث عن الحليب الخالي من الدسم والزبادي الخالي من الدسم بدلًا من الخيارات الكاملة الدسم.

اندفاع

 ارتفاع ضغط الدم


الأكل المناسب لمريض جلطة القلب النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) هي خطة غذائية أخرى تستخدم لتعزيز صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم.

مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، يركز نظام DASH الغذائي على الأطعمة النباتية جنبًا إلى جنب مع اللحوم الخالية من الدهون.

يتمثل الاختلاف الأكبر في أن داش يركز على تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي بهدف 1500 إلى 2300 مجممصدر موثوق في اليوم.

في حين أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لا تعالج بشكل مباشر حدود الصوديوم ، فإن تناول المزيد من الأطعمة النباتية قد يعني تقليل تناول الصوديوم بشكل طبيعي.

مع DASH ، يمكنك أيضًا تناول الطعام 2 إلى 3 حصصمصدر موثوقمن منتجات الألبان قليلة الدسم يوميًا. بشكل عام ، يعزز DASH ضغط الدم وصحة القلب عن طريق تقليل تناول الصوديوم والكوليسترول بشكل طبيعي.

الأكل النباتي

 الفواكه والخضروات


يُعرف النظام الغذائي النباتي أيضًا باسم "أكل النبات إلى الأمام" ، ويتألف من تناول القليل من اللحوم أو عدم تناولها على الإطلاق.

كما يوحي الاسم ، يركز الأكل النباتي على الفواكه والخضروات ، جنبًا إلى جنب مع الحبوب والبقوليات وغيرها من المصادر الغذائية غير الحيوانية.

بصرف النظر عن إثبات فعاليته علميًا في تعزيز صحة القلب ، يرتبط تناول المزيد من الأطعمة النباتية بتقليل مخاطر:

سرطان
السكتة الدماغية
داء السكري من النوع 2
إن تناول كميات أقل من اللحوم يعني أنك ستستهلك أيضًا كميات أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول.

الأكل "النظيف"

أكل صحية للقلب


على الرغم من أن الأكل "النظيف" ليس نظامًا غذائيًا محددًا في حد ذاته ، إلا أنه يُستخدم كثيرًا بشكل متكرر عند مناقشة عادات الأكل. يتكون هذا النوع من الأكل من الأطعمة من مصادرها الكاملة فقط مع تقليل الإصدارات المصنعة ،المنتجات المعلبة والمجمدة استثناء لهذه القاعدة.

يقلل الأكل النظيف تلقائيًا من تناول الملح والسكريات المضافة والدهون المشبعة الموجودة غالبًا في الأطعمة المصنعة. للحصول على خطة أكل صحية للقلب حقًا ، ستحتاج أيضًا إلى الحد من تناول اللحوم الحمراء.

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