الأردن.. الإفراج عن 389 موقوفاً ادارياً قبل عيد الأضحى

وجه وزير الداخلية الاردني مازن الفرايه اليوم “السبت”، المحافظين ‏والحكام الاداريين بالافراج عن 389 موقوفاً ‏ادارياً من غير الأشخاص المتورطين بطلب الاتاوات والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل، بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال وزير الداخلية الاردني، إن الافراج عنهم يأتي بعد أن تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً، والتأكد من أن الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف ‏منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في ‏المجتمع.‏

فى سياق أخر، تسلمت الحكومة الأردنية اليوم الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية السنوية للعام الحالي البالغة قيمتها 600 مليون دولار.

وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان، إن هذه الدفعة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة الأردنية لبدء التعافي الاقتصادي.

وتأتي هذه الدفعة من إجمالي المنحة الأمريكية المقدمة للأردن للعام 2021 والتي تبلغ قيمتها 845 مليون دولار.