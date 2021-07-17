عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. الإفراج عن 389 موقوفاً ادارياً قبل عيد الأضحى

صدى البلد

وجه وزير الداخلية الاردني مازن الفرايه اليوم “السبت”، المحافظين ‏والحكام الاداريين بالافراج عن 389 موقوفاً ‏ادارياً من غير الأشخاص المتورطين بطلب الاتاوات والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل، بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

 

وقال وزير الداخلية الاردني، إن الافراج عنهم يأتي بعد أن تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً، والتأكد من أن الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف ‏منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في ‏المجتمع.‏

 

فى سياق أخر، تسلمت الحكومة الأردنية اليوم الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية السنوية للعام الحالي البالغة قيمتها 600 مليون دولار.

 

وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان، إن هذه الدفعة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة الأردنية لبدء التعافي الاقتصادي.

 

وتأتي هذه الدفعة من إجمالي المنحة الأمريكية المقدمة للأردن للعام 2021 والتي تبلغ قيمتها 845 مليون دولار.

وزير الداخلية الاردني مازن الفرايه مراكز ‏الاصلاح والتأهيل عيد الأضحى المبارك الحكومة الاردنية الأردن

موضوعات متعلقة

الأردن تتسلم الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية للعام الحالي بقيمة 600 مليون دولار

مصابو التسمم الكيميائي في الأردن يغادرون المستشفى

ترشيحاتنا

التمويل العقارى: الإسكان تكشف موعد طرح وحدات بدار وجنة مصر

مضيف طيران يجبر راكبة على البحث في القمامة

عقب النهائي الإفريقي.. تعرف علي موعد انضمام "رباعي الأهلي" للمنتخب الأولمبي في اليابان

قائد كايزر تشيفز السابق: سنظهر أمام الأهلى مثل الكلاب..ونخشى سيناريو القاضية ممكن

تلقى عرضين من أوروبا.. الزمالك يحسم قراره النهائي بشأن مستقبل إمام عاشور

وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

يطالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس إداريا

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

قرار عاجل بخصوص دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

مدرس يشيد بـ امتحان الكيمياء للثانوية العامة: جميل ويتحل في دقايق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ