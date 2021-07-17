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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"أم أحمد ف البلكونة" على قناة حمادة هلال الاثنين

حمادة هلال
حمادة هلال

يستعد الفنان حمادة هلال، لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل إسم “أم أحمد فى البلكونه” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

وكان حمادة هلال، قد شوق جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بموعد طرح كليب اغنيته الجديدة “ام احمد”.

وكتب: “ناس كتير بتسألني ايه حكايه ام احمد ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 9 على قناتي الرسمية YouTube هنشوف ونعرف حكايه اغنيه ام احمد فى البلكونه”.
 

يذكر ان حمادة هلال، قد نفى تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.

حمادة هلال يشوق جمهوره ويعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "أم أحمد"

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كما نعى  حمادة هلال ، شقيق الفنان رامى صبرى ، الذى توفى منذ قليل وذلك بعد أن غرقاً في ترعة المريوطية.

وعلق حمادة هلال  على صورة نشرها رامى صبرى لـ شقيقة قائلا “ حبيبي البقاء لله الله يرحمه ويسكنه جنه الفردوس الله يصبر قلبكم ”.

 

حمادة هلال الفنان حمادة هلال أم أحمد YouTube المداح

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