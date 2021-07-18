الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من رئيسة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية التابع لها إحدى دور رعاية الأيتام ذوى الإحتياجات الخاصة، بتضررها من مشرف "مفصول" من الدار، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين، لقيامه بتهديدها برسائل على هاتفها المحمول بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لواقعة حدثت بالدار بتاريخ 9 الجارى تتضمن قيام سائق بذات الدار، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين بالتعدى بالضرب على أحد النزلاء من ذوى الإحتياجات الخاصة.

كما أضافت المبلغة بطلب المشكو فى حقه منها بفصل السائق المشار إليه عن العمل نظير عدم نشره لمقاطع الفيديو، وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بين المشكو فى حقه والسائق المذكور .

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بضبط أطراف الواقعة (المشكو فى حقه – السائق المتهم – أحد مشرفى الدار المُشار إليها) وبمواجهة المشكو فى حقه إعترف بقيامه بإرسال تلك الرسائل للمبلغة للضغط عليها لفصل السائق مرتكب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطراف الواقعة وعرضهم على النيابة العامة المختصة.