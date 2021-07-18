5 أغسطس .. ريهام عبد الحكيم تحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية

تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائي بمشاركة المايسترو عماد عاشور، والفنانة مي فاروق، ويُقام الحفل تحت شعار "حفل كوكب الشرق أم كلثوم"، وذلك يوم الخميس الموافق5 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية .



وتقدم ريهام عبد الحكيم خلال الحفل مختارات من روائع كوكب الشرق أم كلثوم والطرب الأصيل إلى جانب مجموعة من أجمل أعمالها الفنية أبرزها "شكله طيب، بالورقة والقلم، فيها حاجة حلوة، الأسطورة، حاسة معاك".

واحيت المطربة ريهام عبد الحكيمحفل غنائي بقيادة المايسترو سليم سحاب، على مسرح النافورة بدار الأوبرا يوم الجمعة 16 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساء.





وطرحت المطربة ريهام عبد الحكيم مؤخرا دويتو بمشاركة المطرب الكويتي عبد العزيز الشايجي، يحمل اسم "لقيت نفسي معاك"، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان عبد العزيز الشايجي، وتوزيع موسيقى محمد هارون، ومن إخراج وليد منير.