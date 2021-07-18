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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفلة جديدة لكايروكي في المنارة.. تفاصيل

صدى البلد

يستقبل مركز المنارة للحفلات في التجمع الخامس حفل باند كايروكي يوم 12 أغسطس وتبدأ أسعار التذاكر من 300 إلى 750 جنيها وموجودة على تيكيتس مارشيه.

 

وكان قد أقام كايروكي حفلهم الماضي في القلعة برفقة المايسترو ناير ناجي تحت عنوان “ريد بُل سيمفونك” وقال المايسترو ناير ناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفريق كايروكي، من خلال بث مباشر عبر صفحة "ريد بل"، عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك. 

 

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الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي بالقلعة.. صور

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تفاصيل حفل كايروكي والمايسترو ناير ناجي في القلعة

وأوضح "هاشم" أن الفريق اعتاد العزف بشكل عشوائي دون التقيد بنوت موسيقية أو شكل موسيقى ثابت، وهو ما كان يدخل العازفين في خلافات أثناء البروفات، لكن الأمر كان مختلفا حين بدأ العمل لتحضير الحفل، ووجد أن كل شيء منظم ومحدد بالتوقيت لبدء وانتهاء العزف وفقا لتوجيهات المايسترو ناير ناجي، مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر والانبهار عند سماع الشكل الأوركسترالي الذي تم الاستقرار على تقديمه خلال الحفل. 

أوضح ناير ناجي أن أهم ما ميز الحفل هو الكتابة الأوركسترالية التي تولاها فريق عمل مكون من 3 أفراد هم مساعده ستيفن سيمون ورفيق جمال وصديق روسي يدعي ديمتري فاريلس، مؤكدا على سعادته بالتعاون معهم بسبب ما أضافه كل منهم بذوقه الموسيقي إلى الشكل الأوركسترالي الذي تظهر به الأغاني، ويتم تقديم 15 أغنية خلال الحفل. 

 

أحدث ألبوم لـ فريق كايروكي

أحدث ألبوم لـ "كايروكي" كان آخر ألبوم غنائي لـ "كاريوكي"، من خلال ألبوم أبناء البطة السوداء، الذي طرح في 2019، ويجل نجاح جماهيري ضخم، يضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وحصص نجاح جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالإضافة إلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

وحقق ألبوم كايروكي نجاحا جماهيريا ضخما ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالإضافة إلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة. 

و كان قد شوق الموسيقار ناير ناجيعن حفلة تجمعه بكايروكي، بعد غياب فترة كبيرة بسبب فيروس كورونا ومنع إقامة الحفلات.

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الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي بالقلعة.. صور

تفاصيل حفل كايروكي والمايسترو ناير ناجي في القلعة

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