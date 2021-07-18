أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو لمشاجرة بالفيس بوك: خلافات زوجية

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين حضور كلٍ من طرف أول: سيدة ، وشقيقها .. بهما إصابات متفرقة " تم إسعافهما" ، طرف ثانى: زوج الأولى ووالده إلى ديوان القسم .

وقرر الطرف الأول بتضررهما من شخصين "غير متواجدين" لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهم والاستيلاء على المنقولات الزوجية الخاصة بالأولى وكذا بعض المشغولات الذهبية لخلافات زوجية بين الأولى وزوجها.

فيما لم يتهما الطرف الثانى بشئ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .