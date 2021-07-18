إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

سيدي وزير التعليم أنا واحد من أولئك المبهورين بك وبمشروعك للنهوض بالتعليم ومؤمن تمام الإيمان، ولدى علم اليقين أن هناك من يحاربون مشروع تطوير التعليم بداية من بعض وكلاء الوزارة الذين تعودوا على "تستيف" الورق لأجل الترقيات والسلام، وحتى أصحاب سبوبة الكتب الخارجية وملازم الامتحانات، لكن الأخطر من هذا وذاك هم "مافيا الكي جيهات" وتعالى معي لتعيش بنفسك مأساة أب "شاب" مقبل لأول مرة على التقديم لفلذة كبده في مشروع التعليم الذي سمع عنه فقط.

عظيم أن يكون التقديم على "الانترنت" والأعظم أن تنسيق السن إلكترونيا "يعني لا مجال للكوسة وبالبلدي الكمبيوتر هو اللي بيختار، لكن للأسف هذه العظمة في المدارس التجريبية فقط، أما المدارس الحكومية فلازال التقديم فيها بالمزاج وهذه نقطة يجب أن يلتفت لها السيد الوزير خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية "فالكل مفلس في كرونا" ومجبر على التقديم في "الحكومي".

مادامت الدنيا "وردي" كده فماهي المشكلة؟ وأين المافيا؟

لا اصبر سيادتك فالتقيل جاي!!

بمجرد أن يفكر ولي الأمر "الشاب" في تقديم ابنه الذي تخطي الـ5 سنوات للحياة التعليمة الجديدة في "التجريبيات" أو حتى "الحكومة": يٌفاجئه السيد مدير المدرسة بطلب غريب جدا:

- لازم عضو مجلس نواب يجيبلك تأشيرة من الوزير بقبول ابنك فوق الكثافة

فيرد ولي الأمر المغلوب على أمره: "هو أنا لسه قدمت عشان أجيب تأشير"، فيباغته السيد المدير بالقاضية:

- ياعم احتياطي "يمكن ميلحقش تنسيق السن".

فيهرول الأب المغلوب على أمره للسيد النائب ويقدم طلب للحصول على تأشيرة الوزير بقبول ابنه، ويكتظ مكتب السيد الوزير بالطلبات "التي ربما لايعرف عنها شيئا، ويجلس بعض مساعديه لوضع التأشيرات حسب المزاج "لامانع ولا يُعاد العرض"، "أوافق" السيد وكيل المديرية ولا مانع وفقا للضوابط".

تريث فالقصة لم تنته بعد، يستلم الأب المسكين التأشيرة ويذهب لوكيل الوزارة الذي يحوله لمدير الإدارة الذي يحوله لمدير التجريبات، ومدير التجريبيات يحوله لمدير المدرسة، يوم صعب وشاق "عشته بنفسي" طيب فين التقديم الإلكتروني ياجدعا اللي المفروض بيسهل كل هذه الإجراءات؟؟ لا ترهق نفسك بالأسئلة فقط نفذ تعليمات السيد المدير الذي لا يعرف عنها الوزير شيئا!!

خلصنا التوقيعات امتلأت الورقة بالأختام، هيا فلنسرع بها للمدير:

- أسف يابيه تنسيق السن أخد من 5 سنين و8 شهور

- طب ياسيادة المدير ابني 5 سنين و7 شهور وجبت لسيادتك التأشيرة اللي كلبتها مني

- معلش بقي قدمله في مدرسة خاصة والحق نفسك والسنة الجاية نحوله عشان السنة دي مفيش مكان!!

- يعني السنة الجاية لما أجي أحوله هيبقي فيه مكان؟!

- ياعم "متزهقناش" ابنك مقبلش والتأشيرة غير قانونية!

نعم غير قانونية ؟؟

أيه مالك اتصدمت يابيه؟؟ أه غير قانونية فنسبة الـ10% فوق الكثافة حددها القانون لمحافظ الإقليم وليس للوزير ناقة ولا جمل في الأمر.

الجميل في الأمر أن مدير المدرسة يطلب هذه التأشيرة ليستطيع مجاملة "حبايبه" حتى لو أقل من 5 سنوات والإجابة جاهزة:

- القانون وتأشيرة الوزير تحميني.

يا معالي الوزير أنقذ أولياء الأمور "الجدد" من مافيا "الكي جيهات" بقرار بوقف قبول جميع التأشيرات والإلتزام بتنسيق السن فقط، وتوزيع الطلاب المتبقين وفقا للمدارس الفارغة وفق رؤية محافظ الإقيلم".

