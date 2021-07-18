عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

صدى البلد

سيدي وزير التعليم أنا واحد من أولئك المبهورين بك وبمشروعك للنهوض بالتعليم ومؤمن تمام الإيمان، ولدى علم اليقين أن هناك من يحاربون مشروع تطوير التعليم بداية من بعض وكلاء الوزارة الذين تعودوا على "تستيف" الورق لأجل الترقيات والسلام، وحتى أصحاب سبوبة الكتب الخارجية وملازم الامتحانات، لكن الأخطر من هذا وذاك هم "مافيا الكي جيهات" وتعالى معي لتعيش بنفسك مأساة أب "شاب" مقبل لأول مرة على التقديم لفلذة كبده في مشروع التعليم الذي سمع عنه فقط.
عظيم أن يكون التقديم على "الانترنت" والأعظم أن تنسيق السن إلكترونيا "يعني لا مجال للكوسة وبالبلدي الكمبيوتر هو اللي بيختار، لكن للأسف هذه العظمة في المدارس التجريبية فقط، أما المدارس الحكومية فلازال التقديم فيها بالمزاج وهذه نقطة يجب أن يلتفت لها السيد الوزير خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية "فالكل مفلس في كرونا" ومجبر على التقديم في "الحكومي".
مادامت الدنيا "وردي" كده فماهي المشكلة؟ وأين المافيا؟
لا اصبر سيادتك فالتقيل جاي!!
بمجرد أن يفكر ولي الأمر "الشاب" في تقديم ابنه الذي تخطي الـ5 سنوات للحياة التعليمة الجديدة في "التجريبيات" أو حتى "الحكومة": يٌفاجئه السيد مدير المدرسة بطلب غريب جدا:
- لازم عضو مجلس نواب يجيبلك تأشيرة من الوزير بقبول ابنك فوق الكثافة
فيرد ولي الأمر المغلوب على أمره: "هو أنا لسه قدمت عشان أجيب تأشير"، فيباغته السيد المدير بالقاضية:
- ياعم احتياطي "يمكن ميلحقش تنسيق السن".
فيهرول الأب المغلوب على أمره للسيد النائب ويقدم طلب للحصول على تأشيرة الوزير بقبول ابنه، ويكتظ مكتب السيد الوزير بالطلبات "التي ربما لايعرف عنها شيئا، ويجلس بعض مساعديه لوضع التأشيرات حسب المزاج "لامانع ولا يُعاد العرض"، "أوافق" السيد وكيل المديرية ولا مانع وفقا للضوابط".
تريث فالقصة لم تنته بعد، يستلم الأب المسكين التأشيرة ويذهب لوكيل الوزارة الذي يحوله لمدير الإدارة الذي يحوله لمدير التجريبات، ومدير التجريبيات يحوله لمدير  المدرسة، يوم صعب وشاق "عشته بنفسي" طيب فين التقديم الإلكتروني ياجدعا اللي المفروض بيسهل كل هذه الإجراءات؟؟ لا ترهق نفسك بالأسئلة فقط نفذ تعليمات السيد المدير الذي لا يعرف عنها الوزير شيئا!!
خلصنا التوقيعات امتلأت الورقة بالأختام، هيا فلنسرع بها للمدير:
- أسف يابيه تنسيق السن أخد من 5 سنين و8 شهور
- طب ياسيادة المدير ابني 5 سنين و7 شهور وجبت لسيادتك التأشيرة اللي كلبتها مني
- معلش بقي قدمله في مدرسة خاصة والحق نفسك والسنة الجاية نحوله عشان السنة دي مفيش مكان!!
- يعني السنة الجاية لما أجي أحوله هيبقي فيه مكان؟!
- ياعم "متزهقناش" ابنك مقبلش والتأشيرة غير قانونية!
نعم غير قانونية ؟؟
أيه مالك اتصدمت يابيه؟؟ أه غير قانونية فنسبة الـ10% فوق الكثافة حددها القانون لمحافظ الإقليم وليس للوزير ناقة ولا جمل في الأمر.
الجميل في الأمر أن مدير المدرسة يطلب هذه التأشيرة ليستطيع مجاملة "حبايبه" حتى لو أقل من 5 سنوات والإجابة جاهزة:
- القانون وتأشيرة الوزير تحميني.
يا معالي الوزير أنقذ أولياء الأمور "الجدد" من مافيا "الكي جيهات" بقرار بوقف قبول جميع التأشيرات والإلتزام بتنسيق السن فقط، وتوزيع الطلاب المتبقين وفقا للمدارس الفارغة وفق رؤية محافظ الإقيلم".
 

ترشيحاتنا

شوقي غريب: لا نفكر الآن سوى في مباراة إسبانيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

الأوقاف تحذر المواطنين قبل صلاة عيد الأضحى .. فيديو

ادعوا لها.. أسرة إيمان الحصري توجه رسالة لجمهورها

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة تدخلك الجنة وتمحو ذنوبك

حريق بسنترال كفر الزيات يتسبب في أعطال تليفونات وإنترنت 8 آلاف مشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

السودان يكشف آخر تطورات الملء الثاني لـ سد النهضة.. وخطورة الموقف على سد الروصيرص

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

أحمد العوضي لا يرد.. أشرف زكي: النقابة لا تعلم شيئا عن حالة ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ