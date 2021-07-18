كيف استعدت جمعية مصر الخير لعيد الأضحى المبارك؟.. أكثر من 5 آلاف رأس سيتم ذبحها في أيام التشريق.. وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا

"مصر الخير":

توزيع 5 آلاف عجل

أكثر من 60 مجزرا لذبح أضاحي العيد

التعاون مع ١٦٠٠ جمعية خلال حملة صك الأضحية هذا العام

الكشف على عيون ١٠٠٠ من أهالي الفيوم والشرقية

استعدت جمعية مصر الخير، بحجز المجازر التي ستنفذ فيها عمليات ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى 2021، ضمن منظومة عمل صك الأضحية بالمؤسسة.

وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر الخير، إن عدد رؤوس الأضاحي هذا العام بالمؤسسة تعدت 5 آلاف رأس سيتم ذبحها في أيام التشريق خلال عيد الأضحى المبارك 2021.

وأضاف المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن عدد المجازر التي سيتم ذبح الأضاحي بها يبلغ أكثر من ٦٠مجزرا، مشيرا إلى أن جميع لحوم صكوك الأضحية بمؤسسة مصر الخير يتم ختمها بالختم الأحمر البلدي، حيث أن رؤس العجول يتم تربيتها في مزارع مؤسسة مصر الخير المنتشرة بعدة محافظات ويتم ذبحها ضمن منظومة صك الأضحية بعد وصول سن العجل للسن الشرعي للذبح.

وكشف المهندس أحمد علي، عن أن مؤسسة مصر الخير وفرت أكثر من 60 عربة دبابة حمولتها تصل طن ونصف الطن، فضلا عن 20 عربة جامبو حمولتها تصل 5 أطنان، إضافة إلى 30 عربة لنقل كركس الذبيحة، وذلك ضمن خطة نقل وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات.

وأعلن المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر الخير، عن أنه يتم التعاون مع ١٦٠٠ جمعية خلال حملة صك الأضحية هذا العام.

وأشار المهندس أحمد علي، إلى أنه سيتم توزيع اللحوم على المحافظات بالتوازي، ضمن فريق عمل كامل يتعدى عدده أكثر من 400 شاب وموظف يعملون في منظومة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير.

وتستهدف مؤسسة مصر الخير من خلال مشروع صك الأضحية الوصول إلى 2 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، حيث يقوم المتبرع بشراء صك الأضحية والذي يزن 27 كيلو جرام من اللحوم البلدي من المؤسسة بقيمة 3500 جنيه، ثم يحصل من خلاله المضحي على 9 كيلو جرام من اللحوم، في حين يحصل المستحقين على 18 كيلو جرام يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات".

وتنتشر مزارع مؤسسة مصر الخير للإنتاج الحيواني في محافظات البحيرة ودمياط وبني سويف والواحات البحرية وطور سيناء.