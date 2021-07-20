اسماء قطعيات اللحوم المختلفة وطرق طهيها

تبحث الكثير من السيدات عن قطعيات اللحوم المختلفة والفروق بينها عند اقتراب عيد الأضحى خاصة أنها الطعام الرئيسي الذى يتناوله المسلمين خلال هذا الاحتفال.

تلعب معرفة اسماء قطعيات اللحوم واستخدامها دور كبير فى التمكن من اختيار افضل أنواع اللحوم المناسبة للأطباق التى ترغب الأسرة فى إعدادها فى احتفالات عيد الأضحى.

كما أن قطعيات اللحوم تختلف فى القيمة الغذائية والتأثير على صحة الإنسان خاصة فيما يتعلق بنسبة الدهون خاصة لدى المرضى المصابين بمشاكل صحية تتأثر بنوعية الطعام مثل مرضى السكرى و الضغط والقلب، لذا لابد من معرفة اسماء قطعيات اللحوم المختلفة .

نرصد فى هذا التقرير أهم قطعيات اللحوم وأبرز الفروق بينها وكيفية استخدامها فى إعداد أطباق شهية.

الكتف أو الزند

تشتهر جميع قطع الكتف بنكهة غنية ولذيذة وتكون قليلة الدسم وتنضج بشكل أفضل مع الطهي لفترة أطول وبالتالى فهى مناسبة جدا لإعداد الأطباق التى تطهى فى طواجن الفخار، كما يمكن استخدامها فى إعداد الكباب واللحوم المشوية.



الريش القصيرة



الريش القصيرة تحتاج للطهى على نار بطيئة وهادئة ومذاقها شهى جدا خاصة عندما يتم شيها أو طهيها مع الصلصة والخضار على الفحم و يمكن تقطيعه على شكل أضلاع مخلية من العظم.

الريش الخلفية



تستخرج من الأضلاع الخلفية وهى طويلة بعض الشئ، وهى من أكثر أنواع اللحوم الطرية التى يجب إعدادها على نار هادئة



لحم المتن



تعتبر شرائح لحم المتن الأكثر طراوة مما يساعد في تفسير سبب شعبيتها ويمكنك طهي هذا المقطع اللذيذ في مقلاة من الحديد الزهر أو على الشواية .



شريحة لحم الخاصرة



يصنف لحم الخاصرة على أنه من أفضل قطعيات اللحوم فهو يحتوى على سوائل كثيرة وشهية مما يجعله رائعًا للتقطيع إلى مكعبات ووضعه مع الخضار في سيخ وشوي لعمل الكباب.



بريسكيت “ لحم الصدر ”



يمكن أن يكون لحم الصدر صلبا و قاسيًا ، لذا فهو من القطع المثالية لإعداد الأطباق التى تحتاج للطهي المنخفض والبطيء على الشواية أو صنع اللحم المدخن.



لحمة الرأس



يعد طاجن لحمة الراس في الفرن مع الصلصة الحمراء أو تشكيلة من الخضروات ويمكن أن تؤكل مسلوقة ومحمرة ويجب تنظيفها جيدا.

الرقبة



تستخدم فى إعداد الكفتة والأطباق التى تعتمد على اللحم المفروم وهو جزء غني باللحم السميك.

العكاوي



العكاوى هى ذيل الحيوان و تحتوي على مجموعة من الغضاريف تكسوها قطع صغيرة من اللحمة وتطهى عادة فى طاجن .

الكلاوي والكبد والقلب والطحال

الطريقة الأساسية لإعدادهم جميعا هى التحمير على نار هادئة مع السمنة والتوابل ويمكن إضافة البصل والثوم والفلفل الرومى أو الألوان ويمكن عمل ساندوتشات منهم .

بيت الكلاوي



يتميز بيت الكلاوي بأن نسيجه ناعم ويستخدم بيت الكلاوي فى إعداد قطع الستيك والحوم المشوية واللحمة المحمرة بالبصل.

الفخذة



يتم استخدامها فى إعداد الطواجن وصوانى الفرن والشواء لاحتوائها على نسبة عالية من العروق والغضاريف ونسبة أقل من الدهون وهى خشنة وسميكة.

الجنب



ويطلق عليها اسم الهبر أوهبرة البطن وتقطع إلى أجزاء مستطيلة ورقيقة وتؤخذ منها شرائح الإستيك والشواء على الفحم.

الكوارع



يتم طهى الكوارع مسلوقة مع الشوربة وتوجد بالساق ويفضل استخدام الأرجل الخلفية للكوارع الأمامية عن الخلفية لاحتوائها على قيمة غذائية أكبر فهي أكثر دسامة، والغضاريف والجيلاتين مفيدة جدا للصحة إذا تناولها بكميات محدودة.

الكرشة والفشة والممبار



تقدم مسلوقة الكرشة أو فى الطواجن وهي المعدة العجل والفشة تسلق ثم تقطع وتحمر مع التوابل وتوجد بالقرب من الأمعاء وتشبه الكبدة، تستخدم الأمعاء الغليظة في عمل الممبار والرفيعة في عمل السجق.

المصادر:

tasteofhome

