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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق داخل قاعدة جوية جنوب العراق

حريق في العراق
حريق في العراق

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، عن اندلاع حريق داخل قاعدة الإمام علي الجوية العسكرية في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق.

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العراق.. إخماد حريق اندلع بفندق وسط كربلاء وإنقاذ 78 نزيلا

وقال المصدر إلى وسائل إعلام عراقية إن "حريقا اندلع في قسم سكن المراتب و3 جملونات خاصة بالخزن داخل قاعدة الإمام علي الجوية في الناصرية".

وأضاف أن "النيران التهمت أيضاً كرفانات خاصة بمنام طلبة القوة الجوية، ما أدى لأضرار مادية، دون تسجيل إية إصابات بشرية".


وقبل يومين، اندلع حريق في "كرفانات" ملحقة بمستشفى الحبوبي في الناصرية، فيما سجلت المدينة ذاتها يوم أمس حريقاً في أحدى أشهر مطاعمها.

وكانت أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، أمس الأحد، إخماد حريق بفندق وسط كربلاء وانقاذ 78 نزيلاً.

وقال بيان للدفاع المدني، إن "فرق الدفاع المدني، أنقذت 78 نزيلا بعد اندلاع حادث حريق دخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء المقدسة"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار البيان إلى أن "المديرية، دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الاربعة لتعجيل السيطرة على النيران".

وأضاف البيان أن "فرق إسعاف الدفاع المدني، قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج اللازم فيها، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للتختناق".

وتابع، أنه "تم إنهاء الحادث وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".
 

محافظة ذي قار الناصرية قاعدة الإمام علي الجوية مديرية الدفاع المدني فى العراق حريق بفندق وسط كربلاء

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