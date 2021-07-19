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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة .. درة تطلب الدعاء لـ دلال عبد العزيز

صدى البلد

طالبت الفناتة درة من متابعيها  الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابها  بموقع انستجرام .

و نشرت درة صورة  لـ دلال عبد العزيز و بناتها  و علقت قائلة  :اللهم بحق اذان الفجر في يوم عرفة ان تشفيها شفاء ليس بعدة سقم يا ارحم الراحمين ، اللهم اني اسألك من عظيم لطفك و كرمك و سترك الجميل ان تشفيها و تمدها بالصحة و العافية، لا ملجا و لا منجا منك الا اليك انك علي كل شيء قدير.

إيمي سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها دلال عبد العريز

هذا ما يخشاه الأطباء .. تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

و كان قد كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

 

وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

 

وأكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالتها مستقرة لكن بالأجهزة، وبالتالي الأمور في حاجة لمزيد من الوقت ليحدث الاستقرار في حالتها. 
 

وأوضح  النادي أن ما يحدث للفنانة هو ما يعرف بتوابع متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، وهذا الأمر يحدث بنسبة ١٪، لافتا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الايام ومع الدعاء.


بدأت الفنانة  دلال عبدالعزيز، في الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وأصبحت دلال تسأل بشكل كبير عن حالة زوجها الراحل الفنان سمير غانم- والتي لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن- حيث أبلغتها ابنتيها أنه يشعر بنفس أعراضها، وغير مصرح له بالحديث.

 

علم “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تعاني من نقص في نسبة الأكسجين بالدم؛ وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم.

 

ويخشى  الأطباء أن يحدث  تليف كامل فى جدران الحويصلات الهوائية للرئة، والذي بدوره سيؤدي إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة في نسيج الرئة، وهذا الأمر الذي يفقد الرئة أهم وظيفة لها، وهي تحميل الدم بالأكسجين، وتخليصه من غاز ثاني أكسيد الكربون.

 

وتشهد حالة دلال عبد العزيز، عدم استقرار كبير حيث يتم تشخيصا أحيانا بـ"انخفاض الأكسجين في الدم"، وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها؛ تعود إلى نسبة أعلى بقليل.

وعلم “صدى البلد” أن ثبات الحالة وعدم حدوث أي تحسن في حالتها خلال هذا الفترة؛ خطر عليها، كما أنه يضعف بعض الأجهزة المناعية بالجسم، كما أنه لا صحة للأخبار المنتشرة بشأن عدم وعيها بما يحدث خلال الفترة الماضية، وأنها استعادت وعيها مرة أخرى.

 

وعلى الرغم من إخفاء ابنتيها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم ، إلا أن الفنانة دلال عبد العزيز بدأت تشعر بوجود شيء غريب ، خاصة في ظل عدم تواصلها معه كل هذه الفترة.

 

وكشفت الفنانة إيمى سمير غانم، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

 

ونشرت إيمى سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت عليها: “أرجو الدعاء  لأمي تعبانة يا رب”.

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