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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة عيد الأضحى 2021 .. المواعيد والأماكن والممنوعات

صلاة عيد الأضحى 2021
صلاة عيد الأضحى 2021

صلاة عيد الأضحى 2021 .. سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عمليات بحث كبيرة عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 ، ويقدم موقع صدى البلد موعد صلاة عيد الأضحى 2021 فى القاهرة والاسكندرية ومدن ومحافظات مصر .. 

 

صلاة عيد الأضحى 2021 

طبقا للحسابات الفلكية فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة والجيزة سيكون الساعة 5،31 صباحًا.


صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسكندرية الساعة 5:34 

 

أكتوبر 5:33  …  العاصمة الإدارية الجديدة 5:31 … القاهرة الجديدة 5:31 … العلمين 5:39

العاشر من رمضان 5:29 … العبور 5:30 … 15 مايو 5:32 … إدفو 5:36 … إسنا 5:36

أسوان 5:37… أسيوط 5:38… الإسماعيلية 5:26  … الأقصر 5:35 … الخارجة 5:54

الزقازيق 5:29 … السويس 5:27  … الضبعة 5:41 … العريش 5:51  … الغردقة 5:27

الفرافرة 5:51  … الفيوم 5:35  … المحلة الكبرى 5:31  …. المنصورة الجديدة 5:30 

المنصورة 5:29  … المنيا 5:38  … بدر 5:30  … النوبارية الجديدة 5:28  … بلطيم 5:30 

بني سويف 5:34 … بورسعيد الجديدة 5:23  … بورسعيد 5:25  … بئر العبد الجديدة 5:28 

دمياط 5:27 … السلوم 5:53 … نويبع 5:20 … حلايب 5:25 …شلاتين 5:28

 

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تكبيرات عيد الأضحى .. مكتوبة وأفضل صيغة لها

 

تكبيرات عيد الأضحى 

التكبير في عيد الأضحى غير مُقيد؛ أي لا يكون بعد الصلوات المفروضة، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، وإنما يكون تكبيرًا مُطلَقًا في جميع الأوقات، وقد وردت عدة صِيَغٍ للتكبير، أبرزها:


التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل. 


التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعي، ومالك. 


التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي ابن عباس -رضي الله عنه-. 


التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي سلمان -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-. 


وتُعَد تكبيرات عيد الأضحى في العيد مَظهرًا من مظاهر العبادة، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر، والأضحى، وخاصّةً عند الخروج إلى صلاة العيد، إلّا أنّ الحنفيّة قالوا بعدم استحباب التكبير في عيد الفِطر؛ إذ ذهبوا إلى أنّ التكبير يكون في عيد الأضحى فقط.

 

أماكن صلاة عيد الأضحى 2021


وحسب وزارة الأوقاف، فأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، هي جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، على أن يمنع إقامتها في الساحات، والزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، كما تمنع صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر بالطرقات، والشوارع.

 

شروط صلاة عيد الأضحى 2021


وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات التي تقام بالمساجد خلال صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، والتي تتمثل في: اصطحاب كل مصلٍ المصلى الشخصي له والالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.

 

وتابعت وزارة الأوقاف، أنّه بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة، فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

 

كيفية صلاة عيد الأضحى 2021 


تؤدى صلاة عيد الأضحى بركعتين، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن، ويستحب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم.

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