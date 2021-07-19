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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط :استكمال النظافة ورفع كفاءة الانفاق وتركيب انترلوك بشوارع حى غرب

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار واستكمال تنفيذ حملات النظافة والتطوير بمختلف الاحياء والمراكز ورفع كفاءة كافة الانفاق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة وخاصة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك وما تشهده من اقبال من المواطنين على الاسواق والمحال والاماكن العامة والحدائق والمتنزهات ، فضلا عن استكمال اعمال تركيب الانترلوك بشوارع حى غرب كبديل للرصف نظرا لضيق الشوارع القديمة بالمنطقة لاضفاء المظهر الجمالى والحضارى لها. 

 حيث يتم شن العديد من الحملات بصفة دورية طبقاً للامكانات المتاحة بالتنسيق والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع ومسئولي الأحياء والمراكز على أن تستمر تلك الفعاليات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.


حيث تابع محمد بشير رئيس حى غرب اسيوط اعمال تركيب الانترلوك بشوارع الحى الضيقة والتى لايمكن رصفها نظرا لضيق الشوارع وعدم اعتدالها وذلك لاضفاء المظهر الجمالى والحضارى لها ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتوفير حياة كريمة للمواطنين ، حيث تم تركيب بلاطات الانترلوك بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحى وجميع المرافق للمنطقة .

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وأكد المحافظ على متابعته المستمرة للحملات التى تتم بأحياء ومراكز المحافظة لافتا الى تنفيذ حملة لغسيل ونظافة الانفاق والميادين بحى شرق وغرب مدينة أسيوط حيث تم تم تنفيذ حملة نظافة ورفع كفاءة نفق الزهراء بنهاية شارع الجيش بدائرة حي غرب برئاسة خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة حيث تم شن حملة نظافة شاملة لإزالة الأتربة والملصقات بجدران النفق الذي يخدم آلاف المواطنين يومياً ويربط بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط بالاستعانة بمعدات الانقاذ السريع وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة .


واشار محافظ أسيوط الى انه يجرى تنظيم حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة بواسطة معدات النظافة الجديدة التي تم ضمها مؤخرا للمنظومة والتي يبلغ عددها 24 معدة تم توزيعها على مختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين ومنع تراكمات القمامة مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين .


حيث تابع تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب أعمال حملات النظافة بإستخدام معدة الكنس وشفط الأتربة بشوارع مدينة أبنوب لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز بمشاركة أعضاء قسم المتابعة والنظافة موجهًا مسئولي الحملة الميكانيكية بالمركز بضرورة تدريب السائقين علي استخدام المعدات الجديدة ونقل المهارات إلي أكثر من سائق لتوفير البديل لاستخدامها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها للحفاظ علي المعدة مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه المتواصل لمركز ومدينة أبنوب لتطوير منظومة النظافة بإضافة مكنسة شفط اتربة وكذلك عربات نظافة يدوي لقطاع النظافة مشيرًا إلى أن الأعمال مستمرة بشكل دورى بشوارع المدينة وتوفير أكبر قدر من الخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حي غرب النظافة التطوير أجازة عيد الأضحى

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