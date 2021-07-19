عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقالة مدير دار مسنين في بركة السبع .. لـ سببين خطيرين

صدى البلد

تفقد ايوم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية دار المسنين ببركة السبع بإجمالى 23 مسنا لتقديم عيدية  ومواد غذائية وكذا الوقوف على مدى تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتقديم كافة الرعاية الكاملة لهم .
 

وقرر المحافظ صرف 50 ألف جنيه توزع على نزلاء الدار كل على حسب حالته .

كما قرر إقالة مدير الدار لسوء إدارته وكثرة الشكاوى وتكليف وكيل وزارة التضامن بتعيين مدير جديد بدلاً منه حرصاً على الصالح العام.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيد علينا وعلى الشعب المصري هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دار المسنين إقالة المنوفية محافظة المنوفية عيد الأضحى

ترشيحاتنا

أنا قتلتها عشان كدا|اعتراف خطير من سيدة بالتخلص من ابنة شقيق زوجها بالمنوفية

أكثر دعاء النبي يوم عرفة في الموقف.. علي جمعة يوضح

مبروك|تعليق آبي أحمد بعد إعلان إثيوبيا نجاح الملء الثاني لـ سد النهضة

حلال ربنا.. أسما شريف منير تكشف نيتها في الزواج مرة أخرى

انخفاض حاد لـ أسعار الذهب اليوم| تفاصيل كاملة

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. أفضل صيغة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ