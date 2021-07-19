إقالة مدير دار مسنين في بركة السبع .. لـ سببين خطيرين

تفقد ايوم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية دار المسنين ببركة السبع بإجمالى 23 مسنا لتقديم عيدية ومواد غذائية وكذا الوقوف على مدى تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتقديم كافة الرعاية الكاملة لهم .



وقرر المحافظ صرف 50 ألف جنيه توزع على نزلاء الدار كل على حسب حالته .

كما قرر إقالة مدير الدار لسوء إدارته وكثرة الشكاوى وتكليف وكيل وزارة التضامن بتعيين مدير جديد بدلاً منه حرصاً على الصالح العام.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيد علينا وعلى الشعب المصري هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.