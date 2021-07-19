استشاري طب نفسي: 20% من أطفال العالم حساسة

كشفت الدكتورة أسماء عبد الوهاب عيسى استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، السبب الذي يجعل الطفل يتحسس تجاه تصرفات معينة مع الآخرين، مؤكدة أنه لا يوجد طفل يتحسس تصرفات معينة، لكن هناك ما يعرف بالطفل شديد الحساسية.

وأضافت أسماء عبد الوهاب، في لقاء لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر شاشة اكسترا نيوز، اليوم الإثنين، أن الطفل يولد ولديه قابلية للحساسية الشديدة، ولديه حساسية في مشاعره، مثل الطفل الذي لديه حساسية من نوع معين من الفاكهة.

وتابعت أسماء عبد الوهاب، أن الطفل الحساس جوهرة، وامكانياته كبيرة جدا، وعدم قبول الأب والأم له يجعله يدخل في اضطرابات نفسية كثيرة والقلق وتصل للانتحار في بعض الحالات، مشيرة إلى أنه من 15% إلى 20% من أطفال العالم أطفال حساسة.

وأردفت أسماء عبد الوهاب أن الطفل الحساس له بعض المميزات ومنها البكاء كثيرا والغضب كثيرا أيضا، ولا يحب "الدوشة" العالية، ويتأثر بالمثيرات العالية، ولا يميل للمغامرات، ويتحسس في علاقاته مع الآخرين.

واختتمت أسماء عبد الوهاب عيسى استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن الطفل الحساس ليس لديه مرض نفسي، ولكن لديه طباع معينة، مضيفة أن معرفتنا كيفية التعامل مع الأطفال وأنواعهم يساعد على التفاهم داخل الأسرة.