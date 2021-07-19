أهم الأكلات لمرضى السكري في الصيام.. نصائح مهمة واطعمة لا تخطر ببالك

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة أهم الأكلات لمرضى السكري في الصيام سواء في يوم وقفة عرفة أو خلال احتفالات عيد الأضحى.

ويجب على كل شخص مصاب بداء السكري البحث عن أهم أكلات لمرضى السكري في الصيام للتمكن من الوقاية من أى مضاعفات خطيرة يمكن أن تحدث.

وتلعب معرفة أهم أكلات لـ مرضى السكري في الصيام دور كبير فى الحفاظ على صحة مريض السكرى بل وتحسينها حيث يؤثر الطعام بشكل كبير فى صحة هؤلاء المرضى.

وهناك الكثير من المعتقدات الخاطئة عن الاطعمة الصحية لمرضى السكرى منها أن البطاطا الحلوة ضارة وأن الطماطم لاخوف منها وهذا غير صحيح، لذا لابد من معرفة أهم أكلات لمرضى السكري في الصيام.

ونقدم لكم أهم أكلات لمرضى السكري في الصيام سواء للمصابين بالنوع الأول أو النوع الثاني من الداء.



5 أكلات لمرضى السكري في الصيام

توجد 5 أكلات لـ مرضى السكري في الصيام يجب الحصول عليها والاهتمام بتناولها لللحفاظ على الصحة ، وهى:

خبز القمح الكامل

يحتوي على درجة GI منخفضة وكربوهيدرات أقل من أنواع الخبز الأخرى، وتملك العديد من أنواع الخبز على نسبة عالية من الكربوهيدرات وترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، نتيجة لذلك يجب تجنب العديد من الخبز.

يحتوي خبز خبز القمح الكامل بالردة على درجات أقل من مؤشر جلايسيمي من خبز القمح الكامل العادي لأن المكونات تمر بمعالجة أقل، وتزيل المعالجة القشرة الخارجية الليفية من الحبوب وا تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

معظم الفواكه

باستثناء الأناناس والبطيخ ، تحتوي معظم الفواكه على درجات منخفضة من GI تصل إلى 55 أو أقل، وذلك لأن معظم الفواكه تحتوي على الكثير من الماء والألياف لموازنة السكر الطبيعي ، والذي يسمى الفركتوز.

ومع نضج الثمار، تزداد نتائج GI الخاصة بهم، كما تحتوي عصائر الفاكهة أيضًا على درجات عالية جدًا من GI لأن العصير يزيل القشرة الليفية والبذور.

ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الفاكهة الكاملة ، وخاصة التوت الأزرق والعنب والتفاح ، كانت لديهم مخاطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بـ مرض السكري من النوع 2 ، كما أفاد الباحثون أن شرب عصير الفاكهة يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.

البطاطا الحلوة

تتمتع البطاطس العادية بمؤشر جلايسيمي مرتفع ، لكن البطاطا الحلوة والبطاطا لها درجات منخفضة ومغذية للغاية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن لحم البطاطا الحلوة يحتوي على ألياف أكثر من القشرة ، مما يشير إلى أن الخضروات بأكملها يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري ، و أشار الباحثون أيضًا إلى أن استهلاك البطاطا الحلوة قد يقلل من بعض علامات مرض السكري.

في حين أنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن البطاطا الحلوة يمكن أن تساعد في استقرار أو خفض مستويات السكر في الدم لدى البشر، فهي بلا شك غذاء صحي ومغذي مع درجة منخفضة من GI.

يمكن للناس استبدال البطاطا الحلوة أو اليام بالبطاطا في مجموعة متنوعة من الأطباق ، من البطاطس المقلية إلى الأوعية المقاومة للحرارة.

دقيق الشوفان ونخالة الشوفان

يحتوي الشوفان على ب-جلوكان والتي تساعد في الحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم.

الشوفان لديه درجة GI 55 أو أقل ، مما يجعله أقل عرضة للتسبب في ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم، ويحتوي الشوفان أيضًا على B-glucans، والتي يمكنها أن تعمل على:

خفض استجابات الجلوكوز والأنسولين بعد الوجبات تحسين حساسية الأنسولين فى الجسم تساعد في الحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم خفض نسبة الدهون في الدم .

خلصت 16 دراسة إلى أن الشوفان له تأثير مفيد على التحكم في الجلوكوز وخصائص الدهون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، ويتطلب تحديد تأثير استهلاك الشوفان على مرض السكري من النوع الأول اجراء ابحاث عديدة.

لا يزال الأطباء يوصون مرضى السكري بالحد من استهلاكهم لدقيق الشوفان لأن كوبًا واحدًا يحتوي على ما يقرب من 28 جرامًا من الكربوهيدرات.

معظم المكسرات

المكسرات غنية جدًا بالألياف الغذائية ولها درجات مؤشر جلايسيمي 55 أو أقل، وتحتوي على مستويات عالية من البروتينات النباتية والأحماض الدهنية غير المشبعة والعناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك: الفيتامينات المضادة للأكسدة، والمواد الكيميائية النباتية مثل الفلافونويد، والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

ينصح بتناول المكسرات الكاملة وغير المصنعة قدر الإمكان. المكسرات ذات الطلاءات أو المنكهات لها درجات GI أعلى من المكسرات العادية.

أهم الخضروات والفواكه لمرضى السكر في الصيام

نعرض لكم قائمة بـ أهم الخضروات والفواكه لمرضى السكر في الصيام:

الخضروات الورقية الخضراء

تمتلئ الخضروات الورقية الخضراء بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأساسية. كما أن لها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم.

تعد الخضروات الورقية ، بما في ذلك السبانخ واللفت ، مصدرًا نباتيًا رئيسيًا للبوتاسيوم وفيتامين أ والكالسيوم . كما أنها توفر البروتين والألياف.

عصير اللفت

قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم تحت الإكلينيكي وشرب 300 مل من عصير اللفت يوميًا لمدة 6 أسابيع.

البرتقال

أظهرت الأبحاث أن ثمار الحمضيات ، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون ، لها تأثيرات مضادة لمرض السكر.

التوت

مليء بمضادات الأكسدة والتي يمكن أن تساعد في منع الإجهاد التأكسدي ويرتبط الإجهاد التأكسدي بمجموعة واسعة من الحالات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطان .

نصائح لمرضى السكري فى الصيام

اتخذ قرار الصيام مع الطبيب المعالج لمرض السكري قبل فترة الصيام بشهر على الأقل وسيقدم لك بعض النصائح حول :كيف تصوم بأمان، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على أدوية السكري الخاصة بك مسبقًا، ولا تقم بتعديل أو إيقاف الأدوية بنفسك.

خلال صيامك لا تفوت السحور نهائيا تناول وجبة متوازنة في الفجر وخذ كمية مناسبة من الأنسولين لذلك ، مع مراعاة أنك لن تأكل طوال اليوم حتى غروب الشمس. إذا فاتتك وجبة السحور ، فلا يجب أن تصوم.

اختر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) لمنع تذبذب السكر في الدم أكثر من اللازم على سبيل المثال ، يحتوي الأرز البسمتي على مؤشر جلايسيمي أقل من الأرز الأبيض العادي، اشرب 8 أكواب من السوائل الخالية من السكر.

في محاولة لشرب سوائل كافية (اختيار السوائل الخالية من السكر) خلال السحور و جبة الإفطار وذلك لتجديد فقدان السوائل أثناء النهار، استهدف 8 أكواب في اليوم، وراقب مستويات الجلوكوز في الدم عند الصيام.

يسمح بالمراقبة الذاتية لنسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام خلال شهر رمضان، في الواقع إنه أمر ضروري لصيام ناجح.

تحقق من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم أو انخفاض مستويات السكر في الدم أو الجفاف الشديد

يجب أن تكون قادرًا على معرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في مستويات الجلوكوز في الدم أو انخفاض مستويات السكر في الدم أو الجفاف الشديد.

علامات وجوب التوقف عن الصيام

يجب عليك إنهاء صيامك على الفور إذا واجهت هذه المشاكل لأنها علامات نقص السكر في الدم مما يهدد صحتك وحياتك بالخطر ، وهى:

الشعور بالرعشة

المعاناة من التعرق

الخفقان

جوع

دوخة

الالتباس

أعراض الجفاف الشديد

الدوخة (الشعور بالإغماء)

الالتباس

بعد صيامك

بعد انتهاء الصيام سواء أكملت اليوم أم لا .. افطر على الفور وتناول الطعام باعتدال ولا ينبغي تأخير واشرب الكثير من السوائل وتناول وجبة صحية وحاول ألا تفرط فى الطعام.

المصادر

medicalnewstoday