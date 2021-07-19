إصابة نقيب الأشراف بأسوان و 5 آخرين في حادث سير

استقبل اليوم الاثنين، مستشفى أسوان الجامعي السيد الإدريسي نقيب الأشراف بأسوان أثر إصابته في حادث سيارة، و5 أشخاص آخرين، وتم تشكيل فريق طبي من إدارة مستشفيات جامعة أسوان للتعامل مع الحالة.

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان إن الفريق الطبي من أطباء الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة التجميل والعناية المركزة والتخدير والأشعة التشخيصية وبعد عمل الأشعة اللازمة والتحاليل، تبين وجود كسر فى الفخذ الأيمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن، وتم حجزه الآن فى عناية جراحة التجميل.

فيما أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان أنه تم إتخاذ الإجراءات الطبية وسرعة تقديم أوجه الرعاية الكاملة تحت إشراف الدكتور شريف حسن فراج نائب المدير التنفيذي والدكتور عصام أبو المجد مدير الجراحة بالمستشفي الجامعي.

وأضاف الدكتور أشرف معبد أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عادل.ع.م ٣٢سنة، وأحمد.م.أ ٤٩سنة الشهير بالشيخ الإدريسي، وشفاء.م.ا ٣٢سنة، ومصطفى. أ. م ١٦سنة، ومحمد.إ ٣٨ سنة، والزهراء.أ.م ٢١ سنة، والجميع يتماثلون للعلاج والرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى الجامعي بأسوان.

وأعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بالمستشفي الجامعي ضمن الجهود المبذولة لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأشار رئيس الجامعة إلى تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة إنتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصًا على سلامة المرضى في ظل تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بأن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الإستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة ، بجانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد ، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، علاوة علي تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل فى حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة.