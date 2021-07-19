عاجل
الإرهاب يطل برأسه في العراق.. داعش يتبنى هجوم السوق الشعبي نواب البرلمان يهنئون الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. ويؤكدون: ندعم مسيرة البناء والتنمية في كافة المجالات.. والمرحلة القادمة تحتاج مزيدا من التكاتف هاني رمزي بعد عودته للمسرح: متوتر جدا لمواجهة الجمهور وبأقول يا رب صرفوا حوافز لشهادة ماجستير وهمية.. التأديبية العليا تعاقب مسئولي التأمين الصحي بالفيوم طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون في لمح البصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يتصدر تريند تويتر بأغنيته الجديدة

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج حمادة هلال وأغنيته الجديدة “ام أحمد” وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.

 

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مع الهاشتاج، وعبروا عن إعجابهم بالاغنية، وهنأوا الفنان حمادة هلال بالنجاح.

 

طرح الفنان حمادة هلال، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “أم أحمد فى البلكونه” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

وكان حمادة هلال، شوق جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بموعد طرح كليب اغنيته الجديدة “أم أحمد”.

 

وكتب: “ناس كتير بتسألني ايه حكايه ام احمد ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 9 على قناتي الرسمية علي يوتيوب هنشوف ونعرف حكايه اغنيه ام احمد فى البلكونه”.

 


المداح ٢:

يذكر أن حمادة هلال، نفى تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم أتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.


ونعى  حمادة هلال ، شقيق الفنان رامى صبرى ، الذى توفى غرقاً في ترعة المريوطية.

وعلق حمادة هلال  على صورة نشرها رامى صبرى لـ شقيقة قائلا “ حبيبي البقاء لله الله يرحمه ويسكنه جنه الفردوس الله يصبر قلبكم ”.

كواليس أغنية أم أحمد :

نشر الفنان حمادة هلال، صورة من كواليس اغنيته الجديدة "أم أحمد"، المقرر عرضها الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وظهر حمادة هلال وهو يقود مقطورة  في أحدث ظهور له من الكواليس وعلق قائلا " ‏أيمن سواق مقطورة #ام_احمد_في_البلكونه "

أغاني حمادة هلال اعمال الفنان حمادة هلال اخبار حمادة هلال اغنية ام محمد الفنان حمادة هلال المطرب حمادة هلال

ترشيحاتنا

سعد سمير :حصدت 24 بطولة وميزة كبيرة وجودك في الأهلي منذ الصغر

تفاصيل اكتشاف حطام سفينة من العصر البطلمي في الإسكندرية.. فيديو

بسبب كورونا .. استبعاد لاعبة الفريق الأمريكي للجمباز الفني من طوكيو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

خبر سيئ.. فرنسا: دخلنا الموجة الرابعة من كورونا وسنطبق إجراءات مشددة

اقتصاد السعودية|تجارة عسير تكثّف جولاتها الرقابية على المحال التجارية بالمنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خبير أوبئة: انتظروا موجة رابعة من كورونا في هذا التوقيت

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

الأول عربيا وأفريقيا.. الأهلي الـ 25 عالميا والزمالك في المركز 135

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ