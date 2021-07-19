حمادة هلال يتصدر تريند تويتر بأغنيته الجديدة

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج حمادة هلال وأغنيته الجديدة “ام أحمد” وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مع الهاشتاج، وعبروا عن إعجابهم بالاغنية، وهنأوا الفنان حمادة هلال بالنجاح.

طرح الفنان حمادة هلال، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “أم أحمد فى البلكونه” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

وكان حمادة هلال، شوق جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بموعد طرح كليب اغنيته الجديدة “أم أحمد”.

وكتب: “ناس كتير بتسألني ايه حكايه ام احمد ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 9 على قناتي الرسمية علي يوتيوب هنشوف ونعرف حكايه اغنيه ام احمد فى البلكونه”.



المداح ٢:

يذكر أن حمادة هلال، نفى تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم أتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.



ونعى حمادة هلال ، شقيق الفنان رامى صبرى ، الذى توفى غرقاً في ترعة المريوطية.

وعلق حمادة هلال على صورة نشرها رامى صبرى لـ شقيقة قائلا “ حبيبي البقاء لله الله يرحمه ويسكنه جنه الفردوس الله يصبر قلبكم ”.

كواليس أغنية أم أحمد :

نشر الفنان حمادة هلال، صورة من كواليس اغنيته الجديدة "أم أحمد"، المقرر عرضها الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وظهر حمادة هلال وهو يقود مقطورة في أحدث ظهور له من الكواليس وعلق قائلا " ‏أيمن سواق مقطورة #ام_احمد_في_البلكونه "