مش بقلع التيشيرت.. نضال الشافعي يتحدث عن رأيه في التريندات.. فيديو

كشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن رأيه في التريندات على السوشيال ميديا.

وقال نضال الشافعي: "أنا لست مهتم بفكرة التريندات؛ أنا لست ماده خصبة لهذا النوع انني أقوم بتريند لسبب معين ".

وأضاف نضال الشافعي: "هي في الحقيقة مدارس؛ فهناك من يهوى التريند، وهناك مدرسة أخرى تنفر منه ،فأستاذنا الكبير يحيي الفخراني او استاذ عادل امام لو حسبت عدد اللقاءات التي ظهروا فيها طوال تاريخهم فستجد عدد قليل جدا".

تابع نضال الشافعي: "أنا بتكلم بالذات علي دكتور يحيي الفخراني لانه اتسأل سؤال؛ لماذا لا تظهر في البرامج كثيرا وخاصة في شهر رمضان في عز نجاحك ؟ ".

وقال نضال الشافعي :" وكان رد استاذ يحيي الفخراني أنه كفنان يحب فكره التمثيل ، فعندما يظهر بشخصيه يحيي الفخراني يشعر أنه يفصل الناس عن الشخصية التي يقدمها ".

كشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن اخر أعمال الفنية فيلم "ولاد زهرة ".

وقال نضال الشافعي:" فيلم ولاد زهره من إخراج معتز حسام وهو فيلم شبابي يحتوى على مجموعه من الشباب".

أضاف نضال الشافعي:" أنا سعيد للغاية انني ساكون هؤلاء الشباب هذا العمل ؛ فنحن بجانب بعضنا البعض ونحقق فكرة المباراة التمثيلية ".

تابع نضال الشافعي :"المنتج جمال فؤاد يحاول ان يقدم تجربه محترمه جدا و أتمني ان يكون العمل عند حسن ظن الجمهور ".

أكد نضال الشافعي :" ممكن الانطباع الأول عن الفيلم ده بيفكرني بالأفلام بتاعت فكره يوسف شاهين مثل فيلم الأرض ؛ شئ في هذا الإطار".

اختتم نضال الشافعي :" فكرة الفيلم تقترب من الريف المصري وتفاصيل الفلاح المصري وفكره قوه الارض و انها نتمسك بها تحت اي ظرف من الظروف".

اختتم :" اعتقد ان الاجيال الحالية لابد ان نزرع فيها بعض التفاصيل القريبه من هذا النوع من الأفلام ؛ كما كشف انه يحضر لفيلم يحمل اسم تسعه ملي.

نضال الشافعي يتحدث عن أهمية الفن:



أكد الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن أهمية الفن والأعمال الوطنية ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في توعية الشعب وحماية المجتمع .

وقال نضال الشافعي :" الاعمال الوطنية تعد أعمال متميزة ويعود ذلك إلى القائمين على الفن في مصر من القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أضاف نضال الشافعي :" القيادة السياسية ودور الأعمال الوطنية في قدرتها على حماية المجتمع والوطن و انها تقدر تساعد البلد في التنمية الحقيقة وتشكيل وعي صحيح عند الناس ".

تابع نضال الشافعي :" فعندما كنت في مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي عند عرض فيلم "الممر "فتحدث أنه يريد هذة النوعية من الافلام ؛ كل ستة اشهر علي الاقل ".

اختتم :" فهذا يوضح الوعي الكبير لدى القوة السياسية في مصر وأهمية الفن وانه يساعد على صيانة المجتمع ونفوس الشباب ".



كشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن رد فعله لحظة استشهاد الشهيد محمد مبروك خلال مسلسل" الاختيار ٢ ".

وقال نضال الشافعي :" لحظة استشهاد الشهيد محمد مبروك والجمهور متابع اللحظة والإرهابيين أثناء تحضيرهم لاغتياله .. كنت قاعد في البيت بتشال واتحط .. كنت مستغرب ازاى حصل كدة ".

أضاف نضال الشافعي :_" إحنا محتاجين أعمال كثيرة من هذا النوع علشان نفضل محافظين على نفسنا.. من كل المؤامرات التي تحدث علينا .. والسم في العسل الذي أصبح يتم وضعه لنا للناس البسيطه ".

تابع :_ الموضوع فيه شفافية كبيرة من القائمين على هذة الأعمال .. حيث يتم وضع حقائق في المسلسل .. ففي مسلسل الاختيار ٢ قدم بيتر ميمي الدراما الوثائقية الواقعية .. بوجود مشاهد من الدراما وربطها بالواقع الذي حدث من وثائق حقيقية.. حتي لا يعطي الفرصة لاي شخص ان يشكك في نزاهه المشاهد ".



وكشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن كواليس تعامله مع الفنان أحمد زاهر في فيلم "زنزانة ٧".

وقال نضال الشافعي:"عندما كنت مع احمد زاهر في فيلم " زنزانة 7" كان هناك مبارة تمثيلية كبيرة ومنافسة".

أضاف نضال الشافعي:" أحمد زاهر غول تمثيل ممثل مرعب في التمثيل ، وبالتالي فمشاركتنا كانت كالمباراة مش هاتقدر مثلا تنسب المكسب ل شحص معين.



تابع نضال الشافعي :" الناس بدأت تفهم دلوقتي كل حاجة من كم التمثيل؛ فمثلا مسلسل القاهره كابول ؛ تقول ياخرابي ده في كميه تمثيل ،قأصبح لدينا جمهور لديه وعي كبير :".



حل النجم نضال الشافعي ضيفا على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمه عن آخر أعماله الفنية وهو مسلسل " هجمة مرتدة " و"الاختيار ٢" الذي تم عرضهما في رمضان الماضي .

وتحدث نضال عن كواليس مشاركته ضيف شرف في مسلسل " الاختيار ٢" ؛ كما تحدث عن نجاح دوره في مسلسل " هجمة مرتدة" وعن التعاون مع النجم أحمد عز .



كما تحدث نضال عن مشاركته في السينما من خلال فيلم "أولاد زهرة".

وكان الفنانون نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وشريف الغريب، وعدد آخر من النجوم، يواصلون تصوير مشاهدهم في فيلم «أولاد زهرة»، للمخرج معتز حسا وذلك بمنطقة جاردن سيتي .

وكان تصوير فيلم «أولاد زهرة»، انطلق تصويره منذ شهر، على أسطح عمارات جاردن سيتي، ومن المُقرر الانتهاء من تصويره بشكلٍ نهائي قريبا.

الفيلم يدور حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية، تحاول «وفاء» الشقيقة الكبرى التي تحاول جاهدة طوال الوقت الحفاظ على أشقائها وانتماءهم لأرضهم وبلدهم ولقريتهم، فمن بين أشقاءها، شاب صغير من متلازمة دوان يبلغ من العمر 15 عامًا.

فيلم «أولاد زهرة» من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوي،، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج معتز حسام، ومخرج منفذ جمال شاكر، ومدير تصوير مارك عوني، وتصوير فوتوغرافي جاد عبد ربه وإشراف عام شريف الغريب.