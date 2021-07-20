عاجل
استغرقت 4 ساعات..استخراج مسمار سيارة نقل من جمجمة مريض بمستشفي أبو خليفة الطواريء 3 صواريخ.. التفاصيل الكاملة للهجوم على القصر الرئاسي في أفغانستان خلال صلاة عيد الأضحى سنقف دائما بجانب الأردن .. قراءة في زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة عروض المسرح في العيد .. الصندوق على "الطليعة" ونجوم من خشب في "العرائس" المتعافون من الإدمان يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك.. المشاركة في ذبح خروف الأضحية وابتكار وتنفيذ مجسم الكعبة الشريفة أبرز النشاطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

سنقف دائما بجانب الأردن .. قراءة في زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة

جو بايدن والملك عبدالله
جو بايدن والملك عبدالله الثاني

أصبح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، وتكتسب زيارته تلك أهمية خاصة من حيث دلالاتها وتوقيتها، في ظل الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، والمحاولة التي أقدمت عليها شخصيات متنفذة بالأردن في محاولة للنيل من استقراره.

واجتمع الملك عبد الله، مع بايدن الذي وصف العاهل الأردني بأنه "صديق جيد، ووفي، مهذب". وقال مخاطبا ضيفه أمام الصحفيين في جلسة لالتقاط الصور "وقفت بجانبنا دائما، وسنقف دائما بجانب الأردن". وأضاف أنه يريد أن يطلع على تطورات الشرق الأوسط من الملك.

بايدن للملك عبد الله الثاني: واشنطن مستمرة في تعزيز التعاون مع الأردن

ولي العهد الأردني يوجه كلمة للشعب بمناسبة عيد الأضحى

وقال الملك عبد الله لـ بايدن إن المنطقة تواجه الكثير من التحديات. ومضى يقول "بإمكانكم دائما الاعتماد علي، وعلى بلادي، وعلى كثير من حلفائنا في المنطقة".

ووفقًا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، من المقرر أن يحضر الملك عبد الله أيضا إفطار عمل مع نائبة الرئيس كاملا هاريس بمقر إقامتها اليوم الثلاثاء يعقبه اجتماع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.

دور فريد في الشرق الأوسط

ويلعب الملك عبد الله دورا فريدا في الشرق الأوسط ويعتبره المسؤولون الأمريكيون زعيما معتدلا وعمليا يستطيع أن يلعب دور وساطة.

من جانبها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الزيارة "ستكون فرصة لمناقشة الكثير من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط والتأكيد على الدور القيادي للأردن في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وتعود علاقة الصداقة بين واشنطن والأردن إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بيد أنه في خمسينيات القرن الماضي، أصبحت المملكة الأردنية تمثل أهمية حقيقة للولايات المتحدة إذ رأت فيها بلدا آمنا ومعتدلا.

وعلى مدار العقود الماضية لعب الأردن دور الوساطة في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ورغم أن عمان كانت ثاني عاصمة عربية تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، إلا أنها في الوقت نفسه كانت تمارس الكثير من الضغوط لصالح القضية الفلسطينية. ويشار إلى أن الكثير من سكان الأردن من أصول فلسطينية.

الأردن والاقتصاد الصعب

وأدت أزمة جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع في الأردن، الذي يعاني من نقص الموارد فضلا عن قلة مصادر المياه، إذ لم تتحسن الظروف الاقتصادية في المملكة. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1,6 بالمائة العام الماضي فيما تجاوزت نسبة البطالة الـ 25 بالمائة، وبين الشباب وصلت إلى نحو 50 بالمائة. كذلك، يعاني الأردن من مشكلة ملحة تتعلق بقلة مصادر المياه فيما تئن البلاد تحت وطأة جفاف شديد.

وعلى وقع هذه العوامل، ظل الأردن يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية - يأتي معظمها من الولايات المتحدة – وتصل إلى ما يقرب من 1,5 مليار دولار. فقد ذكر تقرير صدر في أبريل الماضي عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أن الأردن حصل على 22 مليار دولار من الولايات المتحدة ما بين عامي 1946 و2018. وأشار التقرير إلى أن "الأردن يعد في الوقت الحالي ثالث أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية السنوية على مستوى العالم بعد أفغانستان وإسرائيل".

ويحصل الأردن على مساعدات عسكرية أيضا من الولايات المتحدة، إذ ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن المملكة حصلت على مساعدات عسكرية تقدر بـ 1,5 مليار دولار منذ 2015. وسمحت هذه المساعدات العسكرية للأردن بشراء معدات عسكرية جديدة وصيانة عتاده العسكري مثل الطائرات المقاتلة إف- 16 فيما ينتشر في الأردن قرابة ثلاثة آلاف جندي أمريكي.

وعقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس في ديسمبر عام 2017، توقفت الاتصالات بين قيادة البلدين، خطوة رآها مراقبون غير معتادة في تحالف قوي وطويل الأمد مثل التحالف الأمريكي-الأردني. وقد أحدث موقف إدارة ترامب تصدعا في هذا التحالف، إذ يدعم الأردن دائما حل الدولتين. ويبدو أن قرار ترامب في حينه تعارض مع طرح "الدولتين" ووصاية المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس خاصة المسجد الأقصى.

صفحة جديدة بين الأردن والولايات المتحدة

بيد أن فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية حمل الكثير من التغييرات خاصة ما يتعلق بالعلاقة بينه وبين العاهل الأردني، إذ التقيا عدة مرات في السابق، وزار بايدن الأردن في الماضي سواء عندما كان عضوا في الكونجرس الأمريكي أو عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكان الملك الأردني من أوائل زعماء العالم الذين هنأوا بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسة، وأول زعيم عربي يجرى اتصالا هاتفيا معه في الشهر ذاته.

ويرى جريجوري أفتانديليان، الباحث بالمركز العربي في واشنطن والخبير في السياسة الأمريكية، أن الملك عبد الله يرغب في تعزيز دور الأردن على الساحة الإقليمية.


وجاء في مقال له أن الملك الأردني "يأمل في أن تسفر صداقته الطويلة مع بايدن عن تحقيق مكاسب لا تتوقف على الدعم الذي يحتاجه الأردن بشدة لإنعاش اقتصاده، وإنما يأمل في أن تمتد المكاسب إلى إظهار نفسه أمام المواطنين الأردنيين، خاصة ذوي الأصول الفلسطينية، بأنه قادر على استخدام نفوذه لدى بايدن لتعزيز الدعم الأمريكي لحقوق الفلسطينيين".

ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن يسعى الجانب الأردني إلى تمديد حزمة المساعدات الحالية التي تقدر بـ 6,4 مليار دولار وتقدمها واشنطن للأردن على مدار خمس سنوات والمتوقع أن تنتهي العام المقبل. ورغم أن النتائج الملموسة للقمة بين بايدن والملك عبد الله لن تكون جلية على الفور، إلا أن دلالة الزيارة ستكون مهمة خاصة ما سترسله من رسائل. وفي ذلك، يقول أفتانديليان "لحسن حظ الأردن، فإن الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لا تزال ترى أن المملكة ذات أهمية كبيرة بحيث لا يمكن إفشالها".

الأردن الولايات المتحدة الملك عبد الله الثاني بايدن البيت الأبيض كورونا الشرق الاوسط

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار لـ «صدى البلد»: أطلب من عمال مصر أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.. وتحصيل 6.9 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

دعاء ليلة القدر مستجاب مكتوب .. ردده بهذه الصيغة تفتح لك أبواب السماء

التضامن فى أسبوع .. تحذير من رسائل وهمية تستغل بيانات المواطنين .. تجهيز قاعدة بيانات لـ 33 مواطنا من الأسر الفقيرة .. تفعيل صرف النفقة عبر منافذ فوري

الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

دعاء ليلة النصف من رمضان .. أدعية مستجابة رددها الآن

دعاء بعد العصر لقضاء الحوائج والرزق .. ردده حتى غروب الشمس

الوزيرة المقاتلة.. ماذا قدمت نبيلة مكرم في ملف الهجرة منذ توليها؟

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب بالرحمة والمغفرة ويجعل قبره من رياض الجنة

ترشيحاتنا

طب بيطري بدر تقدم 14 نصيحة مهمة لتجنب أضرار اللحوم بعيد الأضحى

اقبال على "السيد قشطة" بحديقة حيوان الفيوم خلال أول أيام العيد ..شاهد

الصين وكسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة؟ ..وانغ يي يزور دمشق والقاهرة والجزائر

حملة إعلانية.. مفأجاة في قصة الشاب الإسباني الذي يعيش في عام 2027

الخبراء يجيبون.. أسباب تلف مضخة الوقود

شاومي تعلن الموعد الرسمي لهاتفها الخارق Poco X3 GT.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

بشرى سارة لـ الأهلي والوداد والترجي فى نسخة دوري أبطال أفريقيا القادمة

القوات المسلحة : ثورة ٢٣ يوليو أعادت لمصر عزتها وكرامتها

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك يخطفون الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ