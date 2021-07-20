ضبط 10 أطنان لحوم وكبدة غير صالحة في القليوبية

تمكنت مباحث ومديرية التموين فى القليوبية من ضبط ثلاجتين بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية عثرا بهما على 10 أطنان لحوم وكبدة بهما تغيير في الخواص ويشتبه في عدم صلاحيتها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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ضبط 12 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في القليوبية



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة تموينية اسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 7,75طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتشكل خطر على الصحة العامة قبل طرحها للبيع بالأسواق.



كما ثلاجة أخرى بدون ترخيص بها 2,65طن لحوم و23,400 قطعة مصنعات لحوم "برجر" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس

كما تمكنت الحملة من ضبط مالك مخبز بلدى لاستيلائه على 133,404جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز وإثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء للاستيلاء على المال العام.



من ناحية اخري ضبطت أجهزة الأمن فى محافظة القليوبية 11 قطعة سلاح ناري في حملة امنية نفذها مباحث مركز شرطة مدينة طوخ على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة بدون ترخيص كما تم ضبط كمية من الذخيرة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز طوخ يفيد قيام حملة امنية شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام ومباحث المخدرات اسفرت عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بدون ترخيص وضبط 8 اشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج ومطاو وآلات حادة.



كما تمكنت الحملة من ضبط 23 تاجر مخدرات لـ 9 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وضبط عاطلين هاربين من حكم بالمراقبة وآخرون مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7168 حكما قضائيا متنوع وتولت النيابة التحقيق.



من جانبها شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت البؤر الاجرامية فى قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار السلاح والمخدرات .



وأسفرت الحملة عن ضبط 7 قطع سلاح نارى وسلاح أبيض وتنفيذ 4618 حكما قضائيا غيابيا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية مكبرة اسفرت الحملة عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 3 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية.

كما تم ضبط 12 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المختلفة الأنواع وتحرير 11 قضية مخدرات أخرى.



كما اسفرت الحملة عن ضبط 3 قطع سلاح ابيض و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا كما تم ضبط مراقب هارب وتنفيذ 4618 حكما قضائيا متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.



من ناحية أخري لقى محاسب في القليوبية مصرعه بطعنة نافذة من زوجته سددتها له أثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروفات العيد وتم نقل الجثة الى مستشفى بنها العام والقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز أثر طعنه نافذة تسببت فيها زوجته إثر مشادة بينهما.



انتقلت على الفور قوة امنية وتبين ان المتوفى يدعى " م ا ع " محاسب به طعنة نافذة بالصدر وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى " ر س " ربة منزل نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد اثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته فى صدرة سقط بعدها على الأرض غارقا فى دماءه ولفظ أنفاسه فى الحال.



من ناحية أخرى أمرت نيابة العبور فى القليوبية حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته 3 كيلو هيروين ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت المعلومات قد وردت لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بترويج المخدرات فى مدينة العبور.

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث توصلت التحريات إلى أن المتهم له مساعدين في محافظات أخرى لترويج السموم البيضاء.