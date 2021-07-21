نتفليكس تكسر القاعدة وتدخل عالم ألعاب الفيديو على الهواتف الذكية.. تفاصيل

قالت شركة نتفليكس المالكة لتطبيق البث التليفزيوني الأشهر في العالم " Netflix" إنها ستدخل عالم ألعاب الفيديو على الهواتف الذكية كما ستتوسع في المجال حيث تعتبره الشركة فئة محتوى جديد بالنسبة لها.

وبحسب تقرير من موقع Engadget فإن شركة نتفليكس ستركز بشكل أساسي على ألعاب الفيديو للهواتف الذكية في البداية وتتطلع إلى التوسع في مشاريعها التفاعلية في ألعاب مثل Black Mirror Bandersnatch وألعاب Stranger Things.



وفي رسالة إلى مساهميها، قالت شركة نتفليكس "نحن ننظر إلى الألعاب على أنها فئة محتوى جديد بالنسبة لنا ، على غرار توسعنا في الأفلام الأصلية والرسوم المتحركة والتليفزيون ".



ومن المتوقع أن تكون خدمات الألعاب القادمة متاحة بدون تكلفة إضافية كجزء من اشتراك المستخدمين حيث كانت الشركة واضحة في أنها ستواكب وتيرة الأفلام والتلفزيون.



وتتوقع شركة نتفليكس أن يصل عدد العملاء الجدد إلى 3.5 مليون في الربع الثالث من عام 2021 ، ارتفاعًا من 2.2 مليون خلال نفس الثلاثة أشهر من العام الماضي.



وإذا استطاعت الشركة فعل ذلك فإن هذا سيرفع إجمالي عدد المشتركين الجدد إلى 54 مليونًا على مدار العامين الماضيين، حيث تواصل الإيرادات ارتفاعها بنسبة 19 %على أساس سنوي عند 7.3 مليار دولار للربع السنوي.

