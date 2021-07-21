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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار نادي الزمالك.. آخر تطورات القلعة البيضاء وعودة عبدالله جمعة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

الزمالك يستعيد خدمات عبد الله جمعة في معسكر برج العرب

 

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في المعسكر المغلق المقرر اقامته ببرج العرب ابتداء من يوم الأربعاء المقبل وحتى مطلع شهر أغسطس المقبل.

 

مصطفي محمد علي قائمة جالاتا سراي لمواجهة بطل هولندا بدوري أبطال أوروبا


أعلن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، عن قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة فريق أيندهوفن الهولندي.

 

شاهد .. ميدو ينعي والد الإعلامي يعقوب السعدي

نعي أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك المعتزل ، والد الإعلامي يعقوب السعدي رئيس قناة أبو ظبي الرياضي .

 

أوباما يؤدي صلاة العيد عقب رفض كارتيرون للراحة

 

حرص يوسف أوباما نجم فريق الكرة الأول بالزمالك علي تهنية جماهيره بعيد الاضحي المبارك

 

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