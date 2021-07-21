صحف الإمارات: إقالة وزير الصحة التونسي.. الفيضانات تقتل 12 شخصا في الصين

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالفيضانات العارمة التي تضرب الصين، وإقالة وزير الصحة التونسي، فضلا عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأبرزت الصحف المشاورات بين الرئيس السيسي وبوريس جونسون حول ملفات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وسد النهضة الإثيوبي.

وتم التوافق حول أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصةً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود، فضلاً عن التطلع نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي.

وحول سد النهضة الأثيوبي، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ علي الأمن المائي لمصر حاليا ومستقبلاً مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وبشأن القضية الفلسطينية، أشاد رئيس الوزراء البريطاني في هذا الإطار بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح هذه العملية، وتأكيد الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، والذي نجحت مصر في التوصل إليه من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لتوفير مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من اجل الوصول الى حل عادل لتلك القضية.

كما اهتمت الصحف على رأسها "البيان" بمقتل 12 شخصا على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة تشنجتشو الصينية، ما تسبب في نقل حوالي 100 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

ورفعت سلطات الأرصاد الجوية المحلية حالة الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على الإقليم حتى ليل اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرته شينخوا.

ويتعرض إقليم خنان لعواصف منذ مطلع الأسبوع في موسم أمطار نشط غير معتاد، وهو ما تسبب في فيضان أنهار رئيسية وغرق شوارع 12 مدينة، مما عطل الحياة اليومية لملايين الصينيين.

كما اهتمت الصحفية بانهيار سد كبير في المدينة ذاتها د بفعل الفيضانات، كما غمرت المياه مترو الأنفاق في المدينة بالكامل، وأجلى رجال الإنقاذ، الركاب العالقين.

ويشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 من أفراد الجيش ورجال الإطفاء، فيما ألغى مطار تشنجتشو الرحلات الجوية حتى الأربعاء.



وعربيا، اهتمت صحيفة "الاتحاد" بإقالة وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الانتقادات المتعلقة بالأداء أثناء موجة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19، هناك أيضاً بطء حملة التطعيم.

وقال بيان للحكومة التونسية إن وزير الشؤون الاجتماعية سيقوم بأعمال وزير الصحة.

واصطفت طوابير طويلة من التونسيين أمام المراكز الصحية، الثلاثاء، مع إعلان السلطات عن حملة "الأبواب المفتوحة" لتطعيم أكبر عدد ممكن ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة التونسية أطلقت حملة تطعيم استثنائية تشمل كل من تجاوز سن الـ18 عاماً لحثهم على الذهاب إلى مراكز التطعيم يومي عيد الأضحى.

بينما أبرزت صحيفة "الخليج" تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى استقباله ، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوفه الدائم مع الأردن، ودعمه القوي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن ناقش مع أول زعيم عربي يستقبله في واشنطن منذ توليه الرئاسة الأمريكية، فرص تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بايدن بينما كان الملك عبدالله يجلس على يمينه في المكتب البيضاوي "إن الولايات المتحدة ستقف دائماً إلى جانب الأردن وستواصل تعزيز التعاون الثنائي معه".

ووصف بايدن العاهل الأردني بـ"الصديق العزيز والمخلص" وخاطبه قائلاً "شكراً لكم على الدور الحيوي الذي تلعبونه في الشرق الأوسط. أنتم تعيشون في منطقة صعبة".



ومحليا، اهتمت الصحف بإغلاق بلدية دبي 5 مؤسسات منها: 4 صالونات في منطقة مردف ونايف والسطوة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات وبسبب الاكتظاظ، كما تم إغلاق مركز تدليك واحد فقط في منطقة عود ميثاء لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، كما خالفت البلدية مؤسستين وتم إنذار 9 مؤسسات.

وقالت بلدية دبي إنه م تنفيذ 2346 زيارة تفتيشية ميدانية، في حين بلغت نسبة الالتزام 99%، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى كورونا.

كما اهتمت الصحف بإلقاء القبض على قاتل المواطن الإماراتي في الفجيرة، حيث نجحت شرطة الفجيرة في القبض على صيني عمره 31 عاماً، تورط في قتل المواطن الثلاثيني، الذي وجدت جثته مساء السبت الماضي، ملقاة خلف مصلى العيد بالفجيرة.

وذكر العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية أنه فور تلقي بلاغ يتضمن العثور على جثة المواطن الذي يبلغ من العمر 39 عاماً خلف مصلى العيد بالفجيرة، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الجريمة، وذلك بعد تأكيد الطبيب الشرعي أن هناك شبهة جنائية في الواقعة، وقد تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ برئاسة مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

من جهته، أشاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، إثر متابعته المستمرة لجهود فريق البحث والتحري، بيقظة رجال الشرطة واحترافيتهم التي قادت إلى التوصل للجاني، حيث تم استكمال كافة الإجراءات لإحالة المتهم مع ملف القضية للنيابة.